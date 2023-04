Ronaldo razkril svoje najboljše soigralce

Portugalec Cristiano Ronaldo sodi med največje nogometaše vseh časov, gotovo je med zvezdniki, ki so najmočneje zaznamovali to igro žogo. Velemojster, ki je 5. februarja dopolnil 38 let, je 1. januarja podpisal pogodbo s klubom Al Nasr iz Savdske Arabije, vredno 200 milijonov evrov na leto, že prej pa je v karieri osvojil vse, kar je bilo mogoče osvojiti.

V enajsterici sedem nekdanjih soigralcev iz Reala

Ronaldo je v enem od pogovorov za saudske medije izbral najboljšo enajsterico nogometašev, s katerimi je igral v dolgoletni karieri. Portugalec je namreč pred odhodom na Bližnji vzhod igral za lizbonski Sporting (2002/03), Manchester United (2003-09, 21/22), Real Madrid (2009-18) in Juventus (2018-21).

V enajsterici, ki jo je umestil v sistem igre 4-3-3, je sedem nekdanjih igralcev Reala, trije iz Uniteda in eden iz Juventusa. Vrata bi branil Iker Casillas (Real), v obrambi bi igrali Marcelo (Real), Giorgio Chiellini (Juve), Rio Ferdinand (United) in Sergio Ramos (Real), v zvezni vrsti Paul Scholes (United), Luka Modrić in Toni Kroos (oba Real), v napadu pa Gareth Bale (Real), Wayne Rooney (United) in Karim Benzema (Real).