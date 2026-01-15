Ronaldo razred zase, Dončić v družbi Alcaraza in Vinicusa

Zneski, ki jih zaslužijo najboljši športniki, so vrtoglavi, toda portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo je razred zase. Portal Sportico je včeraj objavil seznam stotih najbolje plačanih športnikov prejšnjega leta, na katerem prvo mesto s skoraj 224 milijoni evrov zaslužkov zaseda prav Ronaldo.

Portugalski napadalec, ki v Savdski Arabiji nastopa za Al Nassr, je zaslužil skoraj dvakrat več kot drugouvrščeni mehiški boksar Canelo Alvarez. Ta je lani zaslužil dobrih 118 milijonov evrov in okoli šest milijonov več kot argentinski nogometaš Lionel Messi, ki zaseda tretje mesto. Med deseterico so tudi košarkarji LeBron James (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors) in Kevin Durant (Houston Rockets), dva bejzbolista Juan Soto (New York Mets) in Shohei Ohtani (Los Angeles Dodgers), nogometaš Karim Benzema in golfist Jon Rahm.

Edini Slovenec na seznamu je košarkar Luka Dončić (37.), ki je po podatkih Sportica lani zaslužil slabih 50 milijonov evrov. Nekaj mest pred Ljubljančanom sta brazilski krilni napadalec Vinicius Junior in svetovni prvak v formuli 1 Lando Norris, Dončiću pa dela družbo tudi teniški šampion Carlos Alcaraz. Tretje leto zapored na seznamu ni nobene športnice.