Ronaldo se je na provokacijo odzval s cinično gesto

Na napeti tekmi savdske lige med Al Nassrjem Cristiana Ronalda in Al Taawounom je bil vnovič v ospredju Portugalčev tekmovalni značaj. Al Nassr je z zmago 1:0 zmanjšal zaostanek za prvouvrščenim Al Hilalom in se mu približal na pet točk.

Po tekmi je po družbenihh omrežjih je zaokrožila gesta, ki jo je Ronaldo namenil nasprotnikovemu branilcu Waleedu Al Ahmedu. Med izvedbo kota mu je branilec stal zelo blizu, zato mu je 40-letnik dejal, naj se umiri, nato pa je nasprotniku cinično pokazal, naj spleza nanj.

Po koncu tekme se je petkratni prejemnik zlate žoge veselil zmage, a ne tudi želenega zadetka. Do konca kariere si želi zabiti 1000 golov, trenutno je pri številki 961.