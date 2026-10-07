Ronaldo se je opravičil Portugalcem in razkril selektorja

Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo se je opravičil soigralcem, navijačem in rojakom zaradi odhoda iz reprezentančnega tabora, hkrati pa ostro obtožil selektorja Jorgeja Jesusa, da je dvakrat prelomil dano besedo. Pri 41 letih še vedno ne zapira vrat reprezentanci, a je jasno sporočil, da zaupanje med njim in selektorjem ni več samoumevno.

»Na voljo bom, kot sem bil vselej, za nastopanje in zmage v naši reprezentanci,« je Ronaldo zapisal v izjavi za javnost, potem ko je zapustil portugalsko izbrano vrsto med ciklom lige narodov. Zaplet se je začel na tekmi proti Norveški, ko ga Jesus ni poslal v igro in ga je pustil na klopi. Pred naslednjo tekmo z Dansko je nato selektor napovedal, da Ronaldo ne bo začel dvoboja, napadalec Al Nassra pa se je odzval z odhodom iz reprezentančnega tabora.

Soigralcem dolgujem opravičilo«

»Soigralcem v reprezentanci dolgujem opravičilo, ker sem jih zapustil. Kljub popolni izgubi zaupanja v selektorjeve besede tega ne bi smel storiti in prevzemam odgovornost,« je zapisal Ronaldo.

Pozneje se je opravičil tudi portugalskim navijačem in dodatno pojasnil svojo odločitev. »Zame ima prelomljena obljuba izrazit pomen. Čutil sem, da bi moja prisotnost zgolj škodovala ekipi. Zato sem storil to, kar sem vselej govoril, da bom storil, ko se ne bom počutil koristnega – pobral bom stvari in odšel.«

Cristiano Ronaldo FOTO: Liselotte Sabroe/AFP

Ronaldo trdi, da mu je Jesus sprva predstavil načrt za daljši reprezentančni cikel. Po njem naj bi igral v začetni enajsterici na obeh domačih tekmah, na gostovanja pa naj ne bi odpotoval. Takšen predlog je kot kapetan zavrnil, saj bi po njegovem dal slab zgled preostalim igralcem.

Pred tekmo z Norveško naj bi ga selektor vprašal, ali je pripravljen odigrati pol ure. Ronaldo je privolil, se ogreval, nato pa priložnosti ni dobil.

»Selektor ni držal besede, ki mi jo je dal,« je sporočil Ronaldo. Po njegovih besedah sta se nato z Jesusom pogovorila, sam pa je pričakoval opravičilo na novinarski konferenci pred tekmo z Dansko. Namesto tega je selektor poudaril, da sam sestavlja ekipo. »To je bilo drugič, ko ni držal besede. Odločil sem se zapustiti reprezentančni tabor, ne da bi pri tem čakal na nove prelomljene obljube,« je dodal Ronaldo.

Cristiano Ronaldo FOTO: Lise Aserud/AFP

Portugalec je hkrati zapisal, da si zasluži kazen in da jo bo sprejel. Toda iz njegove izjave je jasno, da ne razume svojega odhoda kot kaprice zvezdnika, temveč kot posledico porušenega odnosa s selektorjem.

Portugalska je dobila vse štiri tekme

Portugalska je sicer v letošnji ligi narodov dobila vse štiri tekme v skupini A4. Premagala je Wales, Dansko in dvakrat Norveško. Rezultatsko torej težav ni. Toda pri Ronaldu, ki še vedno lovi zadnje velike številke kariere in ostaja največje ime portugalskega nogometa, nikoli ne gre le za rezultat.

Jesus je želel pokazati, da reprezentanca ni več talka preteklosti. Ronaldo mu je odgovoril, da preteklost res ne igra več namesto njega, toda beseda v slačilnici še vedno nekaj pomeni. Na papirju Portugalska zmaguje. V ozadju pa se je odprlo vprašanje, ki je veliko starejše od ene tekme proti Norveški: kako se posloviš od največjega igralca svoje države, ne da bi pri tem razbil ekipo ali njega?