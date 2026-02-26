  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Ronaldo se vrača v Španijo, tokrat kot investitor

Portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo je v španskem klubu Almeria kupil 25-odstotni delež.
Cristiano Ronaldo od leta 2023 igra za Al Nassr. FOTO: Hamad I Mohammed/Reuters
Cristiano Ronaldo od leta 2023 igra za Al Nassr. FOTO: Hamad I Mohammed/Reuters
T. E., STA
26. 2. 2026 | 12:50
26. 2. 2026 | 13:30
1:49
Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je novi solastnik španskega drugoligaša Almerie. Mediji na Iberskem polotoku poročajo, da je preko svojega podjetja CR7 Sports Investments kupil kar 25-odstotni delež kluba, ki je v lasti savdkoarabskega investicijskega konzorcija pod vodstvom Mohameda Al Khereijija.

»Že dolgo si želim prispevati svoj delež k nogometu tudi izven igrišča. Almeria je klub s solidno bazo in ima jasno izhodišče za napredovanje in rast,« mediji citirajo 41-letnega Portugalca, ki si želi, da bi se klub že letos vrnil v elito. Almeria je trenutno na tretjem mestu druge španske lige, kamor se je preselila po izpadu iz elite leta 2024.

Večinski lastnik in predsednik kluba je Mohamed Al Khereiji iz Savdske Arabije. »Velja za najboljšega na igrišču. Zelo dobro pozna špansko ligo in razume potencial tega, kar gradimo tukaj, tako v smislu ekipe kot mladinske akademije,« je povedal Al Khereiji.

Ronaldo od leta 2023 igra pri Al Nassrju, za katerega je v letošnji sezoni dosegel 22 zadetkov. Nazadnje se je med strelce vpisal včeraj, ko je v sedmi minuti tekme izkoristil kazenski strel. V nogometu je pred tem zablestel predvsem v dresu madridskega Reala.

Več iz teme

Cristiano RonaldoSavdska ArabijaAl NassrAlmeriaŠpanija

