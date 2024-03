Učinkoviti Ronaldo si je hitro opomogel po porazu v Stožicah

Cristiano Ronaldo si je hitro opomogel po bolečem porazu Portugalske v Ljubljani. V prvi tekmi Al Nasra v savdskem nogometnem prvenstvu je zabil tri gole in se utrdil na vrhu lestvice strelce tamkajšnje lige. Al Nasr bi sezono najbrž končal na drugem mestu.

V tej sezoni zabil že 26 golov

Al Nasr je v 25. kolu prvenstva gostil Atl-Tai, 16. ekipo lige, slednji pa je od 36. minute igral le z deseterico – pri rezultatu 1:1 –, kar je dodatno olajšalo delo Ronaldu in soigralcem. Osrednje ime tekme je bil seveda Ronaldo, ki je zabil gole za 3:1, 4:1 in 5:1, in sicer z volejem, odbito žogo in nato še z glavo.

Cristiano Ronaldo je v tej sezoni zabil že 26 golov ter primaknil 9 podaj za gol in je daleč najboljši strelec prvenstva, zabil je štiri več kot srbski napadalec Aleksandar Mitrović (22). Drugouvrščeni Al-Nasr ima na lestvici resda 12 točk manj kot Al-Hilal, zato je boj za prvaka končan.