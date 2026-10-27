Ronaldo si lahko pač privošči več: presenetljiva odločitev po sporu s trenerjem

Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je presenetljivo na širšem seznamu reprezentance za novembrski tekmi lige narodov, so sporočili iz portugalske nogometne zveze. Po sporu s selektorjem Jorgejem Jesusom se tako odpira možnost Ronaldove vrnitve v reprezentanco, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ronaldo, ki bo februarja dopolnil 42 let, je nedavno dejal, da bo ta sezona verjetno zadnja v njegovi karieri.

Portugalska bo 14. novembra v Bragi gostila Dansko, tri dni pozneje jo čaka še gostovanje v Walesu. Selektor naj bi končni seznam igralcev objavil 6. novembra, je sporočil predstavnik zveze.

Ronaldova prisotnost nekoč sploh ni bila vprašanje, sedaj ima reprezentanca z njim težave. Enainštiridesetletni Ronaldo je namreč zaradi samovoljnega predčasnega odhoda s priprav reprezentance 30. septembra dobil 30-dnevno prepoved nastopanja. Kazen so mu šteli od dneva odhoda s priprav, zato se bo iztekla še pred novembrskima tekmama.

Jorge Jesus in Ronaldo sta sodelovala že v ekipi Al-Nassr, kjer se selektor prav tako ni bal zamenjati prvega zvezdnika ekipe. FOTO: Wun Suen/Afp

Portugalski gre tudi brez njega

Ronaldo se je v izjavi 7. oktobra opravičil portugalskim navijačem in soigralcem, obenem pa potrdil spor z Jesusom.

Selektorju je očital, da ni držal besede, ko ga je pustil na klopi na tekmi proti Norveški. Odsotnost Ronalda na igriščih očitno ne vpliva na rezultate Portugalske, saj je najprej Norveško premagala z 2:1, nato pa še Dansko s 4:2. Ronaldo je prav pred srečanjem z Dansko zapustil reprezentančne priprave v Koebenhavnu.

Portugalska, branilka naslova v ligi narodov, je dobila prve štiri tekme skupinskega dela in si že zagotovila nastop v četrtfinalu, ki bo marca. Na zadnjih treh tekmah je nastopila brez svojega prvega zvezdnika.