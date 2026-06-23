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Nogomet

Ronaldo zadel za zgodovino in utišal kritike

Portugalski velezvezdnik z dvema goloma v Houstonu prispeval levji delež k zmagi nad Uzbekistanom.
Cristiano Ronaldo se je takole veselil svojega drugega gola proti Uzbekistanu. FOTO: Troy Taormina/Reuters
Galerija
Cristiano Ronaldo se je takole veselil svojega drugega gola proti Uzbekistanu. FOTO: Troy Taormina/Reuters
Miha Šimnovec
23. 6. 2026 | 21:08
23. 6. 2026 | 21:50
1:38
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Portugalski nogometaši so na svetovnem prvenstvu proti Uzbekistancem upravičili vlogo favoritov in slavili visoko zmago s 5:0 (3:0). Junak tekme v Houstonu je bil Cristiano Ronaldo, ki je z dvema goloma prispeval levji delež k prepričljivemu uspehu moštva selektorja Roberta Martineza.

»CR7« je tako svoji blesteči karieri dodal še en mejnik. Postal je namreč prvi nogometaš v zgodovini, ki je zadel v polno na šestih različnih svetovnih prvenstvih. Portugalski velezvezdnik je na ta način nadaljeval izjemen niz, saj je dosegel gol na vsakem mundialu od leta 2006 naprej. Tako je še dodatno utrdil svoj položaj med največjimi legendami nogometa. Poleg tega je pri dobrih 41 letih postal drugi najstarejši strelec v zgodovini svetovnih prvenstev.

Cristiano Ronaldo je znova dokazal, kakšen velemojster nogometa je. FOTO: Paul Ellis/AFP
Cristiano Ronaldo je znova dokazal, kakšen velemojster nogometa je. FOTO: Paul Ellis/AFP

Ronaldo, ki se je po prvi tekmi na tem mundialu – neodločenem izidu z moštvom DR Kongo (1:1) – znašel na udaru kritik, je prvi gol zabil v šesti minuti, drugega pa v 39. minuti. Za Portugalsko so zadetke dosegli še Nuno Mendes (v 17. minuti), uzbekistanski vratar Abduvahid Nematov z avtogolom v 60. minuti in Rafael Leao, ki je v 87. postavil končni izid. 

 

   

 

   

 

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NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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