Ronaldo v dvoboj z Messijem kot kapetan ekipe zvezd

Pred četrtkovo (18.00) prijateljsko tekmo v Riadu so organizatorji potrdili, da bo portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo kapetan kombinirane zasedbe največjih riadskih klubov Al Hilala in Al Nasra, ki se bo pomerila s francoskim prvakom Paris Saint-Germainom. To bo prva tekma za Ronalda po prihodu k Al Nasru, v dogovoru s trenerjem vodilnega moštva savdske lige, francoskim strokovnjakom Rudijem Garcio, naj bi Ronaldo odigral 45 minut, saj ga v nedeljo čaka še prvi ligaški dvoboj pred domačimi navijači proti moštvu Al Ittifaq.

Ronaldo si je ogledal tudi trening svojega nekdanjega kluba Reala iz Madrida, ki se je pripravljal na superpokala z Barcelono:

Lionel Messi bo v majici PSG odigral že 37. medsebojno tekmo z Ronaldom, ki bo lovil svojo 12. zmago, Argentinec jih ima v tem trenutku pet več, vodi tudi v seštevku golov (22:21). Bo pa dvoboj zanimiv tudi zaradi reprezentantov Savdske Arabije Sauda Abdulhamida in Salema Al-Dawsarija, člana Al Hilala sta na lanskem mundialu v Katarju kot edina uspela premagati kasnejše svetovne prvake z Messijem na čelu, Al-Dawsari je v drugem polčasu dosegel tudi gol za zmago z 2:1.

Toda že v sredo (20.00) bo štadion Kralja Fahda oživel za finale italijanskega superpokala, pomerila se bosta mestna rivala AC Milan in Inter, potem ko je bil drugi teden novega leta v Riadu povsem v znamenju polfinalnih in finalne tekme španskega superpokala, ki ga je z zmago na clasicu z madridskim Realom (3:1) osvojila Barcelona.