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Nogomet

Ronaldo zabijal kot prerojen: hat-trick v 15 minutah, magični mejnik vse bližje

Cristiano Ronaldo je ob zmagi Al-Nassra s 5:3 dosegel vse tri gole v drugem polčasu, Joao Felix pa je večer končal s kar štirimi asistencami.
Cristiano Ronaldo je bil za izjemno predstavo nagrajen tudi z nazivom igralca tekme. FOTO: Stringer/Reuters
Galerija
Cristiano Ronaldo je bil za izjemno predstavo nagrajen tudi z nazivom igralca tekme. FOTO: Stringer/Reuters
B. P.
30. 10. 2026 | 08:10
2:54
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Cristiano Ronaldo je naredil še en gromozanski korak proti mejniku, ki ga že dalj časa odkrito lovi. Portugalski zvezdnik je ob zmagi Al-Nassra nad Al-Kholoodom s 5:3 dosegel hat-trick, svojo karierno zbirko povečal na 985 golov in se tako približal na vsega 15 zadetkov od magične tisočice.

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Enainštiridesetletnik je vse tri gole dosegel v drugem polčasu, med 66. in 81. minuto. Ob njem pa je blestel še en Portugalec, Joao Felix, ki je prispeval kar štiri asistence.

Dvakrat je zatresel mrežo zaman

Za Ronalda se večer sicer ni začel po načrtih. Žogo je v mrežo spravil že v deseti minuti, toda gol zaradi prepovedanega položaja ni obveljal, pozneje pa so mu razveljavili še en zadetek.

Al-Kholood je nato v 16. minuti prek Juliena Dominguesa celo povedel. Al-Nassr se je hitro pobral in odgovoril osem minut pozneje, ko je po podaji Felixa izenačil Angelo Gabriel, v 38. minuti pa je portugalski vezist pripravil še zadetek Sadia Maneja za preobrat.

Gostje se kljub temu niso predali. Loic Essomba je v sodnikovem dodatku prvega polčasa zadel za 2:2 in domače pred nadaljevanjem postavil pod precejšen pritisk.

Ronaldo v 15 minutah odločil tekmo

Nato pa se je prebudil Ronaldo. Le dan po prestižnem priznanju navijačev, ki so njegovo zlato žogo iz leta 2008 izbrali za najboljšo v zgodovini, je, kot da bi želel upravičiti njihovo izbiro, začel zabijati kot po tekočem traku. V 66. minuti mu je Felix najprej pripravil žogo za vodstvo s 3:2, šest minut pozneje pa je po novi podaji rojaka z glavo povišal na 4:2.

Hat-trick je dopolnil v 81. minuti. Tokrat mu je podal Mane, Ronaldo pa je dosegel svoj tretji gol večera in skupno že 985. v karieri.

Domingues je v 94. minuti z enajstih metrov le še ublažil poraz Al-Kholooda na končnih 5:3.

Al-Nassr je z novo zmago prišel do 28 točk in se povzpel na drugo mesto savdskega prvenstva. Naslednjo tekmo bo v ponedeljek odigral v azijski ligi prvakov proti uzbekistanskemu Pahtakorju.

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Cristiano RonaldoSadio ManeAl-NassrAl-KholoodJoao FelixJulien DominguesAngelo GabrielLoic Essombasavdsko prvenstvo

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