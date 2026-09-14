Ronaldo zahteva dosmrtno prepoved za navijače: To ni več nogomet

Cristiano Ronaldo je vodstvo savdske profesionalne lige pozval, naj poišče navijače, ki so med sobotno tekmo med Al-Taawounom in Al-Hilalom vzklikali ime njegovega pokojnega portugalskega reprezentančnega soigralca Dioga Jote, ter jim dosmrtno prepove vstop na štadione.

Ronaldo, napadalec Al-Nassra, na tekmi ni bil prisoten, je pa za Al-Hilal igral njegov rojak Ruben Neves, ki je bil z Joto tesno povezan. Posnetki na družbenih omrežjih prikazujejo, kako je nekdanji vezist Wolverhamptona pokazal proti nebu, potem ko so se zaslišali vzkliki »Jota«.

Jota je julija 2025 skupaj z bratom Andrejem Silvo umrl v prometni nesreči v Španiji. Neves je bil eden od tistih, ki so na pogrebu nosili njegovo krsto.

Al-Hilal je sobotno tekmo dobil s 6:0, Ronaldo pa se je pozneje na Instagramu odzval na posnetek incidenta.

»Liga mora ukrepati in kaznovati takšno vedenje navijačev,« je zapisal Ronaldo in dodal: »To ni več nogomet in obstajati morajo meje. Ljudem, ki se tako vedejo, ne bi smeli nikoli več dovoliti vstopa na štadion.«

Incident sta obsodila tudi Al-Hilal in Al-Taawoun, savdska nogometna zveza in vodstvo lige pa sta sporočila, da poteka preiskava in da bodo proti odgovornim ustrezno ukrepali.