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Nogomet

Ronaldo zahteva nemogoče, odhod selektorja, ki zmaguje

Portugalski novinar Rui Santos je za CNN Portugal povedal, da se užaljeni zvezdnik ne bo vrnil v reprezentanco, dokler jo bo vodil Jorge Jesus.
Za Cristiana Ronalda bo, kot kaže, reprezentančno slovo grenko. FOTO: Liselotte Sabroe/AFP
Galerija
Za Cristiana Ronalda bo, kot kaže, reprezentančno slovo grenko. FOTO: Liselotte Sabroe/AFP
G. N.
6. 10. 2026 | 11:08
6. 10. 2026 | 11:13
2:36
A+A-
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Cristiano Ronaldo se ne namerava vrniti v portugalsko reprezentanco, dokler bo njen selektor Jorge Jesus. Tako je zatrdil portugalski novinar Rui Santos, ki je za CNN Portugal razkril nove podrobnosti o sporu med največjim zvezdnikom reprezentance in selektorjem.

Ronaldo je reprezentančni tabor zapustil, potem ko je celotno tekmo proti Norveški 27. septembra presedel na klopi. To je bilo prvič v 18 letih, da na tekmi Portugalske ni dobil niti minute. Nato je izpustil tri treninge in tabor zapustil še pred zadnjima dvema tekmama reprezentance v tem ciklu.

»Menda je dejal, da se v reprezentanco ne bo vrnil, vsaj dokler bo Jorge Jesus selektor. Zelo nezadovoljen je z načinom, kako je bil izpeljan ves ta proces. Še posebej so ga razjezile izjave Jorgeja Jesusa,« je povedal Santos.

Po njegovih besedah je Ronaldo izgubil zaupanje zaradi nasprotujočih si sporočil – po eni strani želje, da bi se vrnil in Portugalski pomagal tudi v ligi narodov, po drugi pa izjav, kot je: »Nihče se nima komu opravičevati. Tukaj nisem zato, da bi iskal opravičila. Jaz izbiram ekipo.«

»To je bila demonstracija avtoritete. Sporočilo bi moralo biti vključitev Cristiana Ronalda, ne njegova izključitev, vendar očitno ni uspelo,« je dodal Santos.

Jesus je po zadnji tekmi proti Norveški, že četrti zaporedni pod njegovim vodstvom, poskušal umiriti položaj in sporočil, da bi Ronaldo lahko dobil vabilo že ob naslednjem reprezentančnem zboru.

»Kar zadeva mene, je vse odprto. On se mora odločiti o svojem življenju. Če bo igral in si bo želel biti v reprezentanci, zakaj pa ne? Zamera? Ničesar ni. Šlo je za nesporazum. Po mojem mnenju ga je mogoče zlahka rešiti. Da bi se dva človeka dogovorila, se morata oba pogovoriti in doseči soglasje,« je povedal Jesus.

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