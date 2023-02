Ronaldov poker golov osrečil šejke in navijače

Počasi so že izgubljali potrpljenje, toda arabski šejki so le dočakali strelski izbruh svojega najdragocenejšega nogometaša Cristiana Ronalda. Portugalec se je v svoji tretji prvenstveni tekmi za Al Nassr strelsko sprostil. Ne le enega, kar štiri gole je zabil za zmago s 4:0 v gosteh pri Al-Wehdi. Po dva je dosegel v vsakem polčasu in sprožil je evforijo med številnimi navijači po vsem svetu, ki še vedno pozorno spremljajo svojega junaka navkljub odhodu iz Evrope.

Ronaldo je s petimi goli že v lovu za nazivom najboljšega strelca v savdskem prvenstvu. Za prvim strelcem zaostaja za osem golov. Hkrati je 38-letnik postavil še nov mejnik v svoji karieri: na 61. tekmah je dosegel najmanj tri ali več golov, po 30. letu starosti kar na 31 tekmah. Ronaldo je že pri 503. golih v karieri v prvenstvenih tekmah, s čimer je najučinkovitejši v zgodovini.

Čeprav eden od najboljših nogometašev v zgodovini ne igra več v najmočnejših ligah, sta njegova strast in želja še vedno na najvišji ravni. Najboljši strelec lige prvakov se je vsakega gola zelo veselil in tudi po tekmi je s čivkom razkril, kako močno mu je odleglo, potem ko so bili tudi njegovi delodajalci že močno zaskrbljeni, saj so Ronaldu namenili 200 milijonov evrov letne plače.