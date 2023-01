Ronaldu bo postregel tudi zajtrk, če bo treba

Prestop Cristiana Ronalda k moštvu Al-Nasr in njegov prihod v Savdsko Arabijo že učinkuje na vseh ravneh. Portugalčev sloves kljub igralskemu zatonu še ni omadeževan, a njegova slava prinaša tudi postranske žrtve. Ena med njimi je trener Rudi Garcia, o katerem se je razgovoril nekdanji brazilski zvezdnik pri Lyonu in pozneje športni direktor pri francoskem velikanu Juninho Pernambucano. O Francozu ni našel lepih besed.

»Ničesar ne zna voditi. Vodi iz strahu in ga vsiljuje drugim,« je o 58-letnem strokovnjaku za portugalski športni splet Mais Futebol povedal Juninho. Nekdaj najboljši izvajalec prostih strelov in tudi brazilski reprezentant, ki je z Garcio sodeloval pri Lyonu od leta 2019 do 2021, je trenerja označil za hladno in preračunljivo osebo, ki je zelo nezaupljiva in negotova. Garciev značaj je še pošteno zabelil.

Cristiano Ronaldo in Rudi Garcia (levo), kdo bo šef? FOTO: AFP

»Je najslabša oseba, s katero sem sodeloval. Ne bo si upal storiti ničesar, kar ne bi bilo po Ronaldovem godu. Nasprotno, postregel bi mu celo zajtrk. Poskušal bo biti njegov prijatelj in za to bo naredil vse, kar je v njegovi moči. Njegove sanje bodo biti prijatelj z Ronaldom. Kot vsa hladna človeška bitja prepozna tiste, ki so boljši od njega, in to poskuša izkoristiti. Garcia se zaveda, da je Ronaldo eden od največjih nogometašev v zgodovini,« ni izbiral besed o trenerju, ki je deloval tudi pri Lillu, Marseillu, Romi ...