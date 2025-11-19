Ronaldu se je zahvalil tudi Trump

Nekaj ur potem, ko je portugalska nogometna reprezentanca na zadnji kvalifikacijski tekmi za prihajajoče svetovno prvenstvo visoko ugnala Armenijo in si priborila vozovnico za tekmovanje, se je prvi zvezdnik reprezentance mudil v Beli hiši. Cristiano Ronaldo, ki je tekmo izpustil zaradi kazni, se je v Washingtonu udeležil slavnostne večerje.

Dogodka se je udeležilo veliko znanih imen. Prišli so razvpiti ameriški poslovnež Elon Musk, šef Appla Tim Cook, predsednik Fife Gianni Infantino, savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman in ameriški predsednik Donald Trump. V svojem govoru je Trump spregovoril tudi o portugalskem napadalcu. »Moj sin je velik oboževalec Ronalda, kjerkoli je Ronaldo tukaj,« je povedal ameriški predsednik. Nato je dodal: »Barron ga je spoznal in mislim, da zdaj svojega očeta še malo bolj spoštuje, ker sem mu ga predstavil. Rad bi se vama zahvalil, ker sta prišla.«

Štiridesetletni Ronaldo od leta 2023 igra v Savdski Arabiji za Al-Nassr. Britanski BBC je zapisal, da je predstavnik Bele hiše pred dogodkom potrdil Ronaldovo udeležbo, a ni pojasnil, ali je del delegacije bin Salmana. To je bil po poročanju BBC-ja prvi obisk savdskega prestolonaslednika v Združenih državah Amerike po umoru do savdskih oblasti kritičnega novinarja Džamala Hašodžija leta 2018. Po pisanju športnega medija The Athletic je Portugalec prvič obiskal ZDA po letu 2017. Takrat je Kathryn Mayorga Ronalda obtožila posilstva v hotelski sobi v Las Vegasu, je zapisal portal, kar Ronaldo zanika. Leta 2022 je lasvegaško sodišče v zvezni državi Nevada zavrnilo obtožnico proti nogometnemu igralcu zaradi zaradi zlorabe zaupnih dokumentov v postopku.

Na svetovnem prvenstvu, ki ga bodo gostile ZDA, Mehika in Kanada, bo zvezdnik morda izpustil vsaj eno tekmo zaradi udarca s komolcem na tekmi z Irsko, zaradi katerega je prejel neposredni rdeči karton. Disciplinski pravilnik Fife določa najmanj tri tekme prepovedi za nasilno vedenje ali kazen za primerno obdobje za napade, kot je udarec s komolcem.