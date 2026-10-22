Ronaldo uživa, žogico, kot nekoč žogo, udarja s prefinjenim občutkom

Sloviti Brazilec Luís Nazário de Lima Ronaldo velja za enega najboljših napadalcev vseh časov, zadnja upokojenska leta pa se je prelevil v teniškega rekreativca in rednega gosta v ložah največjih teniških turnirjev za veliki slam. Njegova ljubezen do tenisa presega zgolj pasivno spremljanje s tribun. Ronaldo je pred časom celo priznal, da so zanj nogometne tekme postale preveč monotone za dolgotrajno gledanje, medtem ko lahko teniške dvoboje brez težav spremlja tudi po pet ur skupaj.

Da ne gre le za besede, dokazuje njegovo redno udejstvovanje na igriščih. Dvakratni svetovni prvak trenira kar trikrat tedensko, med njegovimi učitelji pa sta se med drugim znašla sloviti teniški strateg Patrick Mouratoglou in celo španski zvezdnik Carlos Alcaraz .

Telo trpi, športni gen ostaja

Ronaldova vrnitev k tenisu je navdihujoča predvsem z zdravstvenega vidika. Njegovo nogometno kariero so zaznamovale uničujoče poškodbe tetiv in kolen, zaradi katerih je bila njegova eksplozivnost na travniku močno okrnjena. Tenis na peščeni podlagi mu danes ponuja idealno alternativo – podlaga blaži pritiske na sklepe, igra pa od njega namesto surove moči zahteva predvsem taktično inteligenco, predvidevanje in natančnost.

Njegova prepoznavna koordinacija in športna inteligenca z leti nista zbledeli. Čeprav se giblje težje kot v časih, ko je sejal strah med obrambnimi igralci v Evropi, z natančnimi diagonalami še vedno uspešno nadzoruje potek točk.

Nekdanji slovenski selektor Srečko Katanec je, kot na nogometnih igriščih, tudi na teniških veljal za nepopusltjivega borca. FOTO: Roman Šipić

Nogometni veterani z loparji

Brazilec s tem sledi opaznemu trendu med upokojenimi nogometnimi velikani. Številni nekdanji asi namreč po koncu kariere iščejo šport. Legendarni branilec Milana Paolo Maldini se je po upokojitvi denimo preizkusil celo na profesionalnem turnirju serije Challenger v dvojicah, medtem ko nekdanji urugvajski napadalec Diego Forlán redno nastopa na veteranskih teniških turnirjih ITF.

Trendom sledijo tudi nekdanji slovenski reprezentanti. Med najboljše sodijo Mišo Brečko, Amir Karić, Branko Ilić, iz leta v leto sta jima bliže tudi Valter Birsa in Milivoje Novaković, ki sta nekoliko kasneje prijela reket v roke. Najslavnejši slovenski nogometno-teniški igralci pa so bili legendarni Brane Oblak, Vili Ameršek in Srečko Katanec.