Rooney izgubil upanje: Ne zaslužijo dresa; Carragher: Liverpool igra košarko

Nov reprezentančni premor je pred vrati, v kvalifikacijah za SP 2026 se bo Slovenija kmalu pomerila s Kosovom in Švico, še pred tem bo vroče v najmočnejših evropskih ligah. Reprezentančni kapetan Jan Oblak bo želel nadaljevati dober niz Atletica, ki bo v nedeljo zvečer gostoval pri Celti Vigo. Najboljši slovenski napadalec Benjamin Šeško je nazadnje dosegel prvi gol v Angliji, danes popoldne bo skušal Manchester Unitedu pomagati do zmage s Sunderlandom. Derbi premier league bo med Chelseajem in Liverpoolom. V Italiji se bosta srečala stara rivala Juventus in Milan. Jose Mourinho pa bo z Benfico gostoval v Portu, s katerim je leta 2003 prvič osvojil ligo prvakov.



je vse bližje izhodnim vratom na Old Traffordu. Če rdeči vragi ne bodo premagali povratnika med elito Sunderland, jih bo prestopil in se bržčas nikdar več vrnil. Po porazu pri Brentfordu z 1:3 so kritike deževale z vseh strani, padale so tudi po nogometaših. Nekdanji član Unitedadenimo zahteva, da Amorim v napad postaviinter da se kapetanpostavi bližje golu. To bi pomenilo, da bi kratko potegnil prav Šeško, ki ima najmanj izkušenj z igranjem v Angliji.

Vprašanje, ali bo Portugalec poslušal nasvet, ali pa bo dal novo priložnost 22-letnemu Radečanu. Amorim je na 34 tekmah v premier league zbral 33 točk in nazadnje zasedel 15. mesto, kar je bilo najslabše od padca v drugo ligo leta 1974. Zdaj je United 14 ... »Iskreno, po tem, kar sem videl, nisem nobenega upanja več. Ni kriv samo trener. Igralci si ne zaslužijo nositi tega dresa,« je obupal tudi rekorder med strelci rdečih vragov Wayne Rooney.

Luka Modrić tudi pri 40 letih blesti v dresu Milana. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters

Liverpool, ki je odlično začel sezono, je padel v krizo in izgubil dve tekmi v štirih dneh. Rane bodo prvaki Arneja Slota skušali zaceliti pri svetovnih klubskih prvakih s Stamford Bridgea, ki prav tako še niso sestavili vseh koščkov mozaika, so pa sredi tedna premagali Porto v ligi prvakov.

Juventusov trener Igor Tudor je dobro začel sezono. FOTO: Pablo Morano/Reuters

Liverpool je klonil v Istanbulu pri Galatasarayu in pokazal malo dobrega nogometa. Za nameček se je poškodoval prvi vratar Alisson Becker, udarec je staknil Hugo Ekitike. Tudi rdeči poslušajo kritike, da okrepitve, za katere so porabili pol milijarde evrov, ne učinkujejo. Eden dežurnih nergačev je nekdanji branilec Jamie Carragher. »Liverpool ne igra nogometa, prej košarko. To je igra gor in dol po igrišču. Vrhunske ekipe ne igrajo tako,« je bil oster priznani »pundit«, ki se sicer redno prička z Unitedovo legendo Garyjem Nevillom.

Jan Oblak je v seriji dobrih rezultatov. FOTO: Juan Medina/Reuters

Chelseajev trener Enzo Maresca ima bolnišnico na koncu mesta, dolga prejšnja sezona s svetovnim klubskim prvenstvom je terjala davek. Zaradi poškodb je odsotnih osem igralcev, tudi Cole Palmer, Wesley Fofana in Liam Delap, Trevoh Chalobah pa je suspendiran.

17 golov je na devetih tekmah sezone dosegel Harry Kane.

Prerojena Juventus in Milan

V Italiji je presenetljivo v vodstvu Milan, ki ima po štirih zaporednih zmagah enako število točk kot Napoli in Roma in je prerojen pod Massimilianom Allegrijem in veteranom Luko Modrićem, junakom zmage proti prvakom iz Neaplja. Le točko manj ima še neporaženi Juventus z Igorjem Tudorjem. Si lahko 19-kratni prvak Milan na koncu pripne drugi zvezdico in se izenači z mestnim tekmecem Interjem? Tekma v Torinu bi lahko dala prvi namig.

Jose Mourinho prihaja v Porto. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

V Nemčiji je vedno zanimivo, kadar igra Eintracht. Goli padajo kot po tekočem traku, ekipa iz Frankfurta ima drugi najboljši napad v ligi (17 golov) in drugo najslabšo obrambo (13). Ko bo nocoj v bančno metropolo prišel Bayern, bodo gostitelji morali strniti vrste, Bavarci so na petih tekmah dosegli 22 golov, Harry Kane 10.

Arne Slot upa, da se bo strelsko prebudil Mohamed Salah. FOTO: Murad Sezer/Reuters

Real pri rumeni podmornici

Aletico je po preobratu in zmagi proti Rayu Vallecanu zacvetel, premagal Real Madrid s 5:2 in Eintracht s 5:1, zdaj bo želel v Galiciji ohraniti dobre občutke med premorom. Julian Alvarez (6 golov) je glavni strelski izzivalec Kylianu Mbappeju (8), čigar Real Madrid bo na težki preizkušnji v nedeljo, ko bo gostoval pri tretjeuvrščenemu Villarrealu in se skušal izogniti torpedom rumene podmornice.

Harry Kane zadeva kot za stavo. FOTO: Yiannis Kourtoglou /Reuters

Jose Mourinho je v torek imel čustveno vrnitev na Stamford Bridge, zdaj bo z Benfico prišel na Dragão, kjer si je ustvaril ime, osvojil dva naslova portugalskega prvaka in ligo prvakov. Poraz proti Portu bi bil zelo boleč, Benfica namreč za njim zaostaja štiri točke. Galatasaray je v Turčiji nanizal že sedem zmag, mu lahko življenje zagreni mestni tekmec Bešiktaš?