Rooney ostro nad igralce Uniteda: Sebični so, obnašajo se kot dojenčki

Kriza Manchester Uniteda je dobila novo poglavje. Dan po bolečem porazu z 1:4 proti Comu v ligi prvakov se je oglasil še Wayne Rooney in brez zadržkov udaril po igralcih svojega nekdanjega kluba. Najboljši strelec v zgodovini Uniteda jih je označil za sebične in jim očital, da odgovornost za slabe rezultate prelagajo na vse druge.

Povod za Rooneyjev izbruh so bile besede kapetana Bruna Fernandesa, ki je po sredinem polomu v Italiji javno podvomil o nekaterih taktičnih odločitvah strokovnega štaba.

United je proti Comu prejel gol že v drugi minuti in se nato povsem sesul. Edini zadetek gostov je globoko v sodnikovem dodatku dosegel Joshua Zirkzee, ko je bil zmagovalec že zdavnaj odločen.

Fernandes podvomil o Carrickovi taktiki

Fernandes po tekmi ni skrival nezadovoljstva. Dejal je, da United ni dovolj pritiskal na tekmeca, posebej pa izpostavil odločitev trenerja, da moštvo ne igra agresivnega presinga mož na moža.

»Včasih moraš biti pod pritiskom pogumnejši, tvegati z visokim pritiskom in nasprotniku povzročiti težave,« je dejal Portugalec.

Rooneyju takšno javno iskanje razlogov zunaj igrišča ni bilo všeč.

»Lahko razpravljamo o tem, ali je imel Bruno prav ali ne, toda na igrišču moraš prevzeti odgovornost. Odgovornost morate prevzeti kot skupina igralcev,« je dejal v podkastu The United Stand.

Nato je šel še precej dlje.

»Ti igralci so sebični. Ni jim mar za soigralce, trenerja, strokovni štab ali navijače, mar jim je le zase. Če stvari ne gredo tako, kot bi si želeli, se obnašajo kot dojenčki, mečejo igrače iz vozička in krivdo prelagajo na vse druge, samo nase ne,« je bil oster Rooney.

Rooney: To bo raztrgalo slačilnico

Fernandes sicer ni prvi igralec Uniteda, ki je v zadnjih tednih javno izrazil nezadovoljstvo. Branilec Lisandro Martinez je po porazu z 0:2 proti Atleticu Madridu kritiziral klubsko vodstvo in dejal, da pričakuje več vlaganj, če želi United tekmovati z najboljšimi.

Rooney je že takrat opozarjal, da lahko takšne izjave povzročijo resne težave.

»Ko se je oglasil Martinez, sem dejal, da je to popolna nočna mora, saj bo raztrgalo slačilnico. To je bil začetek. Zdaj smo videli Bruna in videli boste še več igralcev, ker nočejo prevzeti odgovornosti,« je dejal.

Položaj Michaela Carricka je medtem vse bolj negotov. Nekdanji vezist Uniteda je januarja po slovesu Rubena Amorima najprej prevzel moštvo kot začasni trener, po velikem rezultatskem vzponu pa si je prislužil pogodbo do leta 2028.

Zdaj je slika povsem drugačna. United na zadnjih sedmih tekmah v vseh tekmovanjih ni zmagal, v ligi prvakov je po treh krogih šele na 20. mestu, v premier ligi pa zaseda 13. mesto.

Carrick je po porazu v Comu odgovornost prevzel nase, predstavo svojih varovancev pa označil za nesprejemljivo. Toda ob vse glasnejših kritikah znotraj moštva in vse slabših rezultatih pritisk na nekdanjega Rooneyjevega soigralca hitro narašča.