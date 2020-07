Rožman čaka na tekmo sezone v Osijeku, Šporar na nov gol za Sporting

Anglija: Derbi večera v Londonu

Arsenal še ohranja teoretične možnosti za preboj v Uefina tekmovanja 2020/21. FOTO: Andrew Boyers/Reuters



Inter lovi nujne točke, v Španiji brez tekem vodilnih klubov



Portugalska: Šporarjevi po nove točke z Gil Vicentejem

Hrvaška: Kaj bo opravila Rijeka na gostovanju v Osijeku?

Simon Rožman je z Rečani zašel v rezultatsko krizo prav pred ključnim gostovanjem v Osijeku. FOTO: Jure Eržen

Prva junijska sreda prinaša bogat nogometni program, aktivni so v številnih ligah na stari celini. Ob 19. uri bodo krenili na zelenice v angleški premier league, pol ure zatem še v italijanski serie A, ki je na vrhu povsem izenačena. Slovenski akterji bodo pod drobnogledom tudi pozneje. Najbolj zanimiva tekma večera se obeta na Hrvaškem, kjer bo Osijek gostil Rečane, gostujoči trener pa nima na voljo prav veliko popravnih izpitov in mu počasi, toda zanesljivo teče voda v grlo. Ob 22.15 bodo odprli tudi tekmo portugalskega prvenstva med Sportingom in Gil Vicentejem, bomo videli, ali bo zabil kakšen gol v domači zeleno-beli majici tudi slovenski napadaleč. Na otoku bo v ospredju tekma med Chelsea in West Hamom, londonski mestni derbi namreč obojim pomeni priložnost za tri pomembne točke: Chelsea jih potrebuje v boju za ligo prvakov, West Ham se krčevito bori za obstanek v premier league.