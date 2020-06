Rožman spet v območju kvalifikacij za ligo prvakov

Petroviću zmaga, Repu kar šest golov

Kevin Kampl je odšel z igrišča v 88. minuti tekme, ko je imel Leipzig v nogah vse tri točke. FOTO: Reuters



Vratar Kotnik spet nepremagan

je konec tedna izvedel dve novici, dobro in slabo. Najprej ga je razveselilo dejstvo, da lahko igra v tekmi s Paderbornom, potem ko je odpravil težave z živcem. Manj spodbuden je bil razplet tekme z zadnjeuvrščenim klubom bundeslige.Kampl je zapustil igrišče v 88. minuti, ko so rdeči biki še vodili z 1:0, toda brez Kampla so prejeli gol, ki jih je stal dve točki. Leipzig (59 točk) je kljub temu povečal prednost pred zasledovalcema v boju za ligo prvakov. Izgubila sta tako Mönchengladbach kot Leverkusen (oba po 56). Spredaj sta Bayern in Dortmund.Zanimivo je bilo tudi v avstrijskem boju za ligo prvakov – v kvalifikacije vodita prvi mesti v Avstriji. Naslov prvaka je oddan Salzburgu, ki se je konec tedna znesel nad Hartbergom; potem ko ga je jeseni premagal s 7:2, je tokratin soigralcem – Rep je igral vso tekmo – nasul šest golov (6:0). Boljše volje je bil mladi reprezentant. Njegov Rapid je s 4:0 odpravil Sturm, nekdanji član Aluminija pa je igral od 65. minute, ko je bilo 2:0 za gostitelje. Rapid premore toliko točk kot drugouvrščeni Volfšperk, zato ohranja realne možnosti za nastop v kvalifikacijah za ligo prvakov.Izpostaviti velja vratarja, ki je v majici Panioniosa vnovič ohranil nedotaknjeno mrežo v grškem prvenstvu; njegov klub je doma z 1:0 premagal Volos.naj bi imel težave z mišico, izpustil je zadnjo tekmo kijevskega Dinama, ki je premagal Oleksandrijo s 5:1.Dobre volje je končal teden trener. Rijeka je v prvi tekmi po pandemiji koronavirusa zanesljivo premagala Istro v Pulju (1:3) in se vrnila na drugo mesto, potem ko je Hajduk prej s težavo osvojil tri točke z Zaprešićem. V boju za 2. mesto, ki tudi na Hrvaškem prinaša kvalifikacije za ligo prvakov, bo zelo napeto. Rožman bo igral še najmanj tri derbije: 1. julija bo gostoval v Osijeku, 19. julija v Splitu, vmes bo 5. julija obiskal Kvarner zagrebški Dinamo.