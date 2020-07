Rožman spodnesel Jovićevića

Zagreb

Kaplja ćez rob

Simon Rožman je kariero začel v Celju. FOTO: Jure Eržen

ni več trener zagrebškega Dinama. Funkcijo je opravljal vsega dva meseca in pol.»Imel sem najboljše namene, a nogomet je pač tak. Žoga mi ni vrnila vloženega, a iz svojega kluba odhajam z dvignjeno glavo, saj v teh časih ne želim biti breme. Klubu se zahvaljujem za zaupanje, za prekrasna leta v nogometni šoli in priložnost, ki sem jo dobil s prvo ekipo. Vedno bom dinamovec in verjamem, da je to le nasvidenje in ne zbogom,« je za spletno stran kluba povedal 44-letni trener.Kaplja čez rob v karieri Jovičevića je bil nedeljski poraz z Rijeko (0:2), ki jo vodi slovenski trener. A klub v nadaljevanju po koronakrizi ni blestel. Jovićević se je z ekipo na sedmih tekmah veselil vsega treh zmag, klub pa je prevzel 22. aprila, potem ko takratni trenerni pristal na znižanje plače.Dinamo je kljub slabim dosežkom potrdil nov naslov prvaka. Jovičević je v sezoni 2016/17 vodil nogometaše Celja, s katerimi si je ime ustvaril Rožman.