FOTO:Rožman zaključil šampionsko, enako želita v Lizboni Mbappe in Ronaldo

Trener Simon Rožman je lahko dobre volje. Na klopi Rijeke je osvojil lovoriko v svoji prvi sezoni. FOTO: Goran Kovacic/Pixsell



Pod lupo vrhunec na štadionu Wembley

Glavna aduta Arsenala: dvakratni strelec Pierre-Emerick Aubameyang in trener Mikel Arteta. FOTO: Adam Davy/AFP

Pokalne lovorike PSG so se veselili tudi zvezdniki (z leve) Neymar, Kylian Mbappe in Marco Verratti. FOTO: Franck Fife/AFP



Ronaldo optimističen

Konec tedna je bilo zanimivo spremljati veselje nogometašev, ki so osvojili pokalne lovorike v Angliji, Franciji in na Hrvaškem; na glavo so postavili tudi trditve, da pokalno tekmovanje igralcem, klubom in navijačem ne pomeni veliko.Drugo lovoriko v svoji trenerski karieri si je pripisal. Potem ko je leta 2017 v finalu slovenskega pokala premagal Olimpijo na klopi Domžal, je tri leta pozneje zrežiral podoben podvig na Hrvaškem. Konec tedna je z Rečani premagal zagrebško Lokomotivo – tekma je bila v Šibeniku – in končal sezono z osvojeno lovoriko.»Ni pomembno, na kakšen način smo prišli do nje, šteje le to, da smo jo osvojili. Bilo je namreč zelo težko, imeli smo tudi nekaj športne sreče, za nami pa je izjemno zahtevna sezona, zato sem resnično presrečen, da smo jo končali na pravi način,« je po zmagi z 1:0 žarel od sreče nekdanji trener Celja in Domžal. Da je sezona 2019/20 »fantastična«, je potrdil tudi Rijekin predsednik, ki je med sezono večkrat odbil kritike hrvaških novinarjev zavoljo dveh črnih nizov Rijeke v oktobru in nato juniju.Zanimivo, Rečani bodo krenili v boj za evropsko ligo šele v 3. kolu kvalifikacij, to je 24. septembra, kar je gotovo dobrodošlo za njihovo pripravo na novo sezono.Najodmevnejšo pokalno tekmo sta vendarle odigrala londonska rivala Arsenal in Chelsea, prvi pa je z novo trofejo še utrdil položaj na vrhu najuspešnejših klubov v bogati zgodovini pokala angleške nogometne zveze (FA). Dva gola za preobrat – vodil je Chelsea – je zabil gabonski napadalecin postavil končnih 2:1 v drugem polčasu po sijajnem preigravanju modre obrambe. To je bil 21. finale in 14. zmaga v tem tekmovanju za londonske »topničarje«.Tudi v Franciji premorejo dve pokalni tekmovanji, torej podobno kot v Angliji. PSG je pričakovano osvojil tudi ligaški pokal, četudi je šele po izvajanju enajstmetrovk premagal moštvo Lyona. Parižani so si že prej zagotovili zmagi v francoskem prvenstvu in francoskem pokalu in spet osvojili trojček domačih lovorik.V Parizu so polni optimizma, saj iz dneva v dan gojijo večje upanje na pravočasno vrnitev, ki so ga začasno izgubili prav med prejšnjim finalom s St. Etiennom. To je bilo prvo nogometno tekmovanje v Franciji po koronavirusnem premoru, na takratni tekmi pa so tekmeci poškodovali gleženj Mbappeju. Klub je potrdil, da bo eden najobetavnejših nogometašev na svetu zanesljivo potoval z ekipo na Portugalsko, kjer bo naslednji teden zaključni turnir četverice v Uefini ligi prvakov, PSG pa se bo v četrtfinalu pomeril z Atalanto.V Lizboni bo tudi Juventus in z njim– tako vsaj načrtujejo v črno-belem taboru, ki je končal ligaško sezono z domačim porazom proti Romi. Juve mora najprej opraviti z Lyonom, prvo tekmo v Franciji je izgubil z 0:1 … Navijače je potolažil vsaj portugalski napadalec Cristiano Ronaldo. Rojeni šampion je namreč zatrdil, da bo s klubom tudi v novi sezoni in ob tem pod fotografijo na instagramu dodal: »Gremo po mojo tretjo lovoriko.«