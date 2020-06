Rožman ne skriva navdušenja, za nagrado spopad z Lokomotivo

Menjave, nov sistem igre in sledil je zasuk

Simon Rožman ni skrival navdušenja po uvrstitvi v finale hrvaškega pokala. FOTO: Goran Kovačić/PIXSELL



Matjaž Kek osvojil hrvaški pokal v letih 2014 in 2017

Slovenski trenerje sinoči Rijeko po dramatičnem preobratu s 3:2 proti Osijeku popeljal v finale hrvaškega nogometnega pokala. Razumljivo je bil Rožman po tekmi poln hvale na račun svojih igralcev, ki so izpeljali preobrat, medtem ko je bilna klopi Osijeka ogorčen nad sojenjem. Osijek je manj kot pol ure do konca tekme še vodil z 2:0, Rijeki pa je na domačem terenu uspelo do konca z igralcem več zrežirati preobrat in po koronavirusnem premoru zmagati s 3:2.»Čestitke igralcem, čeprav to še ni raven igre, ki si jo želimo. To me je spomnilo na tekmo v Osijeku, ko smo vodili z 2:0, nato pa izgubili z 2:3. V življenju se vse vrača in danes se nam je vrnilo. Bila je borbena, trda tekma in pri zaostanku z 0:2 seveda nimaš več česa izgubiti. Naredili smo menjave,,« je po nedeljski tekmi dejal Rožman.»Še vedno nam po tako dolgem prisilnem premoru. Pomagal je tudi rdeč karton, saj smo z igralcem več prišli do več priložnosti. Vsa čast tudi navijačem, čutili smo njihovo podporo ves teden v mestu, pa tudi slišali smo njihovo navijanje zunaj štadiona,« je po tekmi na Reki še dejal slovenski strateg.Na drugi strani je Kulešević poudaril, da je to že drugič v sezoni, da so njegovo ekipo. »Na zadnji prvenstveni tekmi nam sodnik ni piskal čiste enajstmetrovke, takrat sem mislil, da gre zgolj za naključje. Vendar pa po tem danes tega ne mislim več. Žal mi je, da so navijači na Hrvaškem po treh mesecih premora morali gledati spletke na igrišču, zame je to sramota,« je med drugim dejal osiješki trener.Rijeka bo sedmič v klubski zgodovini igrala v finalu pokala, petkrat do zdaj je v zrak dvignila zmagoviti pokal (2005, 2006, 2014, 2017, 2019). Njen tekmec v finalu, ki bo, ki je s 3:1 izločila Slaven Belupo. Dvakrat je bil v finalu že uspešen slovenski trener. Matjaž Kek je osvojil hrvaški pokal v letihin