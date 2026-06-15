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Nogomet

Nekdanji Šeškov trener bo prevzel legendarni italijanski klub

Strateg, ki je bil v minulem letu deležen številnih kritik, je po nekaj mesecih brez službe na poti v Italijo. To je dobro tudi za Manchester United.
Od trojice na fotografiji je sedaj v Manchester Unitedu le še Benjamin Šeško. Casemiro bo poleti dobil novega delodajalca, to pa je, izgleda, že uspelo Rubenu Amorimu. FOTO: Peter Powell/Reuters
Galerija
Od trojice na fotografiji je sedaj v Manchester Unitedu le še Benjamin Šeško. Casemiro bo poleti dobil novega delodajalca, to pa je, izgleda, že uspelo Rubenu Amorimu. FOTO: Peter Powell/Reuters
M. Ru.
15. 6. 2026 | 13:32
15. 6. 2026 | 14:34
3:57
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Milanski velikan je očitno našel trenerja, s katerim želi začeti novo obdobje v lovu na dvajseti naslov italijanskih prvakov. Po poročanju portugalskih in italijanskih medijev je Ruben Amorim, nekdanji trener Benjamina Šeška pri Manchester Unitedu, dosegel dogovor z Milanom in naj bi v prihodnjih dneh tudi uradno postal novi trener rossonerov.

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Benjamin Šeško poleti na evropski turneji proti Bijolu in Oblaku

Portugalec je brez službe od januarja, ko ga je odpustil Manchester United, zdaj pa naj bi se po nekaj mesecih premora vrnil na trenersko klop. Po informacijah portugalskih časopisov naj bi se z velikanom iz italijanske prestolnice mode že dogovoril za dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za dodatno sezono. 

Amorim naj bi prejemal 3,5 milijona evrov neto na sezono, dodatne zaslužke pa bi mu prinesli uspehi v domačih in evropskih tekmovanjih ter morebitna vrnitev Milana v ligo prvakov. Čeprav naj bi po odhodu z Old Trafforda razmišljal o enoletnem premoru, je bila ponudba sedemkratnih evropskih prvakov (trikrat v ligi prvakov in štirikrat v evropski ligi) očitno preveč mamljiva. Po poročanju italijanskih medijev je bil Milan že dolgo eden od klubov, ki jih je Amorim želel voditi.

»Kot otrok sem rad spremljal Benfico in Milan. Spomnim se, da sem gledal posnetke Milana z Maldinijem, Baresijem, Gullitom, Rijkaardom, Savićevićem ... Moje otroške sanje so bile igrati za Benfico in Milan. Eno od njih sem uresničil. Zdaj moram postati trener pri drugem,« je za domači Tribuna Expresso dejal že davnega leta 2017. Že takrat je v jeseni svoje kariere verjetno vedel, da bo to težko uresničil, zdaj pa bi namesto kot igralec lahko na klop Milana sedel kot trener. 

Dokončno potrditev imenovanja mora podati še lastniška struktura kluba na čelu z Gerryjem Cardinalejem, predsednikom investicijskega sklada RedBird Capital. Ko bo prižgana še zadnja zelena luč, naj bi Amorim odpotoval v Milano, podpisal pogodbo in začel priprave na novo sezono. Portali blizu rossonerov poročajo, da naj bi Amorim, ki je kot trener zaslovel po izjemnih predstavah s Sportingom. 

V vodstvu Milana so sicer preučili več kandidatov. Kot morebitni novi strateg naj bi se omenjal tudi Matthias Jaissle, trener savdskega Al Ahlija, a bi moral italijanski klub v tem primeru plačati visoko odškodnino za predčasno prekinitev pogodbe. Amorim je po odhodu iz Manchester Uniteda prost trener, zato je bil z vidika stroškov precej lažje dosegljiva izbira.

Njegov prihod bi imel pozitiven učinek tudi za angleški klub. Manchester United se je po januarski menjavi trenerja soočal z visokimi stroški odpravnin za Amorima in njegov strokovni štab, ker pa Portugalec prevzema novo službo, bo klub razbremenjen dela finančnih obveznosti, povezanih z njegovim odhodom.

Kmalu proti svojim nekdanjim varovancem

To pa pomeni tudi, da se bosta, čeprav se Milan ni uvrstil v ligo prvakov, kluba eden z drugim srečala zelo kmalu. V sklopu poletnih priprav se bosta Milan in Manchester United 15. avugsta v Vroclavu na Poljskem srečala na prijateljski tekmi. Srečanje bo zanimivo predvsem zaradi različnih odnosov Amorima z nekdanjimi varovanci. Diogo Dalot denimo vselej pravi, da je bil Amorim najboljši trener, kar ga je kadarkoli imel, Kobbie Mainoo in Harry Maguire pa sta si bila s Portugalcem vselej v laseh. 

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Manchester UnitedBenjamin ŠeškoAC MilanRuben Amorim

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