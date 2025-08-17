  • Delo d.o.o.
    Nogomet

    Amorim po porazu: Lahko premagamo vsakogar

    Trener Manchester Uniteda Ruben Amorim je bil kljub neuspehu proti Arsenalu optimističen. Njegov kolega Mikel Arteta: Velik rezultat, a smo daleč od vrhunca.
    Ruben Amorim si je obetal boljši štart. FOTO: Peter Powell/Reuters
    Ruben Amorim si je obetal boljši štart. FOTO: Peter Powell/Reuters
    Peter Zalokar
    17. 8. 2025 | 21:48
    17. 8. 2025 | 21:51
    2:39
    Benjamin Šeško je debitiral v Angliji, ampak ni mogel preprečiti poraza Manchester Uniteda proti Arsenalu. Trener rdečih vragov Ruben Amorim je kljub temu presenetil, ko je dejal, da lahko njegova ekipa premaga vsakogar v premier ligi.

    Edini zadetek na Old Traffordu je dosegel Riccardo Calafiori. Italijanski branilec je izkoristil napako Unitedovega nadomestnega vratarja Altaya Bayindirja. Rdeči vragi so imeli 22 strelov in več kot 60-odstotno posest žoge. Vendar nova, draga napadalna linija v vrednosti 230 milijonov evrov, sestavljena iz Matheusa Cunhe, Bryana Mbeumoja in rezervista Šeška, ni našla poti do gola proti najboljši obrambi premier lige v zadnjih dveh sezonah.

    Lani so le še štiri ekipe dosegle manj kot 44 golov Uniteda na 38 tekmah premier lige, ko so angleški velikani doživeli svojo najslabšo sezono v 51 letih in končali na 15. mestu lestvice. Vendar je Amorim vztrajal, da je predstava pokazala oprijemljive znake napredka, čeprav se to ni odrazilo v rezultatu.

    Benjamin Šeško je odigral prve minute v Angliji. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
    Benjamin Šeško je odigral prve minute v Angliji. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

    »Moramo zmagovati, a to je bilo povsem drugače kot lani,« je dejal portugalski trener. »Bili smo boljša ekipa. Na koncu smo izgubili tekmo, a sem resnično ponosen na predstavo. Danes smo dokazali, da lahko premagamo katerokoli ekipo v premier ligi, tudi odlično moštvo, kot je Arsenal.«

    »Velik rezultat,« pa je dejal njegov kolega Mikel Arteta. »Prva tekma sezone na Old Traffordu, ko čutiš, da gradijo nekaj.« Priznal je, da bo morala njegova ekipa igrati veliko bolje, če se želi kosati z Liverpoolom in Manchester Cityjem za naslov.

    »To ti zagotovo da zagon in samozavest, ko nisi na svojem vrhuncu. Danes nismo bili, če smo iskreni. Ekipa mora najti to odpornost skozi devet, deset mesecev sezone. Izboljšati moramo veliko stvari in to se bo zgodilo zelo kmalu.«

     

    Premium
    Več iz teme

    Manchester Unitedpremier leagueAnglijaBenjamin ŠeškoArsenal

