    Nogomet

    Ruben Amorim po sramotnem porazu: Nekaj se mora spremeniti, a to niso igralci

    Po sramotnem porazu proti četrtoligašu Grimsbyju se je Portugalec na klopi Manchester Uniteda spraševal, kaj je šlo narobe. Bleda predstava Benjamina Šeška.
    Ruben Amorim je pred Manchester Unitedom vodil portugalski Sporting. FOTO: Lee Smith/Reuters
    Ruben Amorim je pred Manchester Unitedom vodil portugalski Sporting. FOTO: Lee Smith/Reuters
    Matic Rupnik
    28. 8. 2025 | 08:56
    28. 8. 2025 | 09:06
    4:38
    Kljub temu, da je Manchester United med poletnim prestopnim rokom za nove nogometaše porabil ogromno denarja, pa njihova ekipa, ki ima skupno vrednost skoraj 890 milijonov evrov, še ne deluje dobro. Včeraj so senzacionalno klonili v ligaškem pokalu proti četrtoligašu Grimsbyju, ki ima po izračunih Transfermarkta okrog 600.000 evrov cenejšo zasedbo od ajdovskega Primorja.

    Šeško zatresel mrežo v Angliji, Manchester doživel zgodovinsko blamažo (VIDEO)

    Benjamin Šeško je začel v prvi postavi, a je precej razočaral. Njegova statistika ni bila dobra, kar devetkrat je izgubil posest žoge, v zraku pa je dobil samo dva od dvanajstih dvobojev z igralci Grimsbyja. Zmagovalca so odločile enajstmetrovke, kjer sta oba vratarja branila dokaj skromno. United bi lahko zmago potrdil s petim strelcem, a Matheus Cunha ni bil uspešen. Šeško je sicer uspel premagati vratarja Christyja Pyma, a je streljal šele kot deseti, kar za 80-milijonskega napadalca ni ravno vsakdanje.

    Benjamin Šeško zagotovo ima kvalitete, a na Otoku še lovi pravo formo. FOTO: Lee Smith/Reuters
    Benjamin Šeško zagotovo ima kvalitete, a na Otoku še lovi pravo formo. FOTO: Lee Smith/Reuters

    Zelo bledo predstavo je na igrišču pustil Andre Onana, vratar rdečih vragov je med vratnicama stal prvič v letošnji sezoni, a vprašanje je, kdaj ga bomo naslednjič videli v prvi enajsterici. Ob drugem Grimsbyjevem zadetku, ki ga je dal Tyrell Warren, je posredoval zelo slabo, po tekmi pa mu je v bran stopil tudi trener Ruben Amorim.

    »Z vsem spoštovanjem, ampak ko igraš proti četrtoligašu ni težava v vratarju, ampak v vseh,« pravi portugalski strateg. »Gre za okolje, za način, kako se soočamo s konkurenco. Ni pomembno, ali si opomoremo po porazu ali ne. Gre za znake, ki jih je ekipa dajala med tekmo, sploh na začetku.«

    Po tekmi se je na igrišču začelo veliko rajanje navijačev in nogometašev Grimsbyja. FOTO: Lee Smith/Reuters
    Po tekmi se je na igrišču začelo veliko rajanje navijačev in nogometašev Grimsbyja. FOTO: Lee Smith/Reuters

    Amorim je po tekmi dejal tudi, da so igralci po tekmi »govorili precej glasno«. Med navijači je izjava sprožila kar nekaj ugibanj: »Res je jasno, kaj so govorili. Mislim, da je bilo vsem res jasno, kaj se je danes zgodilo. Izgubili smo vse ideje o pritisku, to je težko razložiti. Igralci so to povedali res glasno,« pravi Portugalec.

    Navijači Grimsbyja so že med tekmo Amorimu skandirali, da bo zjutraj odpuščen, a kot kaže ostaja na klopi Manchestra. »Za vikend imamo ligaško tekmo, nato pa dva tedna počitka. Nekaj je treba spremeniti, a to niso naši igralci. Stvari bomo rešili,« obljublja glavni trener, ki je bil med dvobojem nekajkrat videti povsem obupan. Kmalu prihaja čas za reprezentančni premor, ko se bo Slovenija v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo srečala s Švico in Švedsko, tudi tam pa bo Benjamin Šeško pod velikim pritiskom. Visokorasli Radečan bo prvo ime reprezentance, a zaradi slabe forme na Otoku lahko zgolj upamo, da bo v dresu z državnim grbom drugače.

    Vratar Grimsbyja: Kot navijač Uniteda sem jezen

    Eden glavnih junakov minulega večera je bil nedvomno vratar zmagovite ekipe Christy Pym, ki je po tekmi povedal, da je navijač Manchester Uniteda, zato je deloma tudi jezen: »Iskreno, večeri, kot je današnji, so razlog, da igramo nogomet,« je povedal po koncu tekme.

    »Z našim trenerjem vratarjev sva se sinoči za vsak slučaj usedla in analizirala vse igralce Uniteda. Na koncu je bilo vse drugače, zato sem bil precej jezen, a enega sem ubranil, preostalo pa so naredili fantje,« je še povedal Pym, ki je nedvomno doživel najuspešnejši večer v svoji karieri.

    A ni bil edini jezni navijač rdečih vragov. Njihov legendarni branilec Rio Ferdinand je še med tekmo dal nasvet vsem pristašem Mancherstra: »Dihaj. Pojdi spat. Izklopi obvestila na whatsappu,« je zapisal na X-u. Upamo, da se bodo po blamaži dobro nadihali tudi igralci, ki jih že v soboto čaka Burnley, po reprezentančnem premoru pa bo takoj na sporedu mestni dvoboj s sinjemordim Cityjem.

