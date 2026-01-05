  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Šeško ostaja brez trenerja, Ruben Amorim odhaja iz Uniteda

    V Manchestru se sicer piše novo leto, a se sliši stara pesem. United odpustil še sedmega trenerja v 13 letih, odkar je klub zapustil Alex Ferguson.
    Amorim je United vodil na 63 tekmah in dosegel zgolj 25 zmag. FOTO: Oli Scarff/Afp
    Galerija
    Amorim je United vodil na 63 tekmah in dosegel zgolj 25 zmag. FOTO: Oli Scarff/Afp
    Luka Škoda
    5. 1. 2026 | 11:14
    5. 1. 2026 | 12:38
    3:01
    A+A-

    Angleški prvoligaš Manchester United je po obupni lanski sezoni in po nedeljskem remiju proti Leedsu odpustil portugalskega stratega Rubena Amorima.    

    Še v nedeljo je po tekmi, na kateri sta nastopila Benjamin Šeško in Jaka Bijol, Amorim sicer zatrjeval, da ne bo dal odpovedi in da bo delo opravljal, dokler ga ne bo nekdo nadomestil. 

    image_alt
    Londonski Chelsea po slabih tekmah ostal brez trenerja

    »V Anglijo sem prišel zato, da sem trener Manchester Uniteda. To je vsem jasno. Moja pogodba velja še 18 mesecev in nato se bo vodstvo odločilo, kako naprej,« je dodal. Očitno se je vodstvo odločilo predčasno, saj bo moral Amorim po 63 tekmah, ki jih je odvodil na klopi Uniteda, sedaj službo iskati drugje.

    Amorim je ob prihodu na Old Trafford prevzel težko nalogo. Navijači Uniteda vse od odhoda Alexa Fergusona leta 2013 čakajo, da se bodo rdeči vragi vrnili na stara zmagovalna pota. V želji po ponovnem osvajanju lovorik so v 13 letih zamenjali kar sedem trenerjev, a tudi Amorim nalogi nikakor ni bil kos. 

    Že spočetka je kazalo slabo in ob koncu neuspešne lanske sezone se je navijačem opravičil za »grozljivko«. United je konec lige lani dočakal na 15. mestu, kar je najslabši rezultat odkar klub nastopa v premier ligi, za piko na i pa so igralci pod vodstvom Amorima podrli še neslavne rekorde – največ ligaških porazov in najmanj doseženih točk v zgodovini kluba. Navijači so na vodstvo kluba zato po koncu sezone jasno apelirali, naj Amorima odpustijo. V klubu so Portugalcu vseeno zaupali, kar se je sedaj izkazalo za slabo naložbo.   

    »Ruben je vlogo trenerja sprejel novembra 2024 in je ekipo popeljal do finala evropske lige v Bilbau v maju. United trenutno v premier ligi zaseda šesto mesto in zato se je vodstvo odločilo, da so potrebne spremembe. S tem bomo klubu zagotovili možnost za napredovanje. Rubenu se zahvaljujemo za trud in mu v prihodnosti želimo vse najboljše,« so ob odpustitvi kratko in jedrnato zapisali v klubu. 

    Manchester United bo prihodnjo tekmo proti Burnleyu odigral v sredo, ekipo bo začasno vodil nekdanji igralec Darren Fletcher

    Amorim se je v Anglijo iz Sportinga preselili pred 14 meseci. V 63 tekmah je na tekmo v povprečju dosegel zgolj 1,43 točke (25 zmag, 15 remijev in 23 porazov). 

    Standings provided by Sofascore

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Škotska

    Bes v zelenem delu Glasgowa, navijači terjajo glave (VIDEO)

    Trener Celtica Wilfried Nancy morda ne bo zdržal na klopi veliko dlje kot mesec dni, potem ko je poraz z 1:3 proti Rangers sprožil množične proteste.
    3. 1. 2026 | 19:40
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Premier liga

    Slovenski dan na Otoku, Jaka Bijol bo pazil na Benjamina Šeška

    Čaka nas prvi slovenski dvoboj v prvi angleški nogometni ligi. Leeds Jake Bijola bo izzval zdesetkani Manchester United Benjamina Šeška.
    Matic Rupnik 3. 1. 2026 | 14:31
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Premier liga

    Začenja se zimski prestopni rok, prvi v akciji Londončani

    Prvi nakup tega zimskega prestopnega roka je izvedel londonski Crystal Palace, ki je podrl celo klubski rekord za najdražji prestop.
    2. 1. 2026 | 17:32
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Premier liga

    Bijolov naslednji izziv Šeško, City se je mučil na severu

    Zaključuje se devetnajsto kolo tekmovanja v angleški premier league. Liverpool še drugič letos ni uspel premagati Leedsa. V nedeljo slovenski dvoboj.
    1. 1. 2026 | 20:48
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Angleška liga

    Najslabše moštvo angleške lige presenetilo Manchester United

    Rdeči vragi z Benjaminom Šeškom na čelu niso mogli streti Wolverhamptona.
    31. 12. 2025 | 00:02
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt nadvse kritičen do Timija: To je bilo predrzno

    V skakalnih krogih ob Prevčevi prevladi še zmeraj močno odmeva tudi Zajčeva druga zaporedna diskvalifikacija. Oglasil se je tudi kontrolor opreme pri FIS.
    Miha Šimnovec 3. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Daniel Tschofenig: Domna Prevca je bilo strah

    Avstrijci sanjajo o zasuku na novoletni turneji in skalpu slovenskega asa. Timi Zajc se je vsaj malo sprostil med ogledom veleslaloma v Kranjski Gori.
    Siniša Uroševič 4. 1. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc: To ve le malo ljudi

    Domen Prevc je s podvigom v Garmisch-Partenkirchnu naredil naslednji korak proti zlatemu orlu. Veseli se spektakla v prav tako razprodanem Innsbrucku.
    Miha Šimnovec 2. 1. 2026 | 15:56
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Prva borka Venezuele

    Kdo je Cilia Flores, ugrabljena Madurova žena?

    Več kot desetletje prva dama Venezuele, a tudi osrednja osebnost v političnem življenju države.
    Tanja Jaklič 4. 1. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Manchester UnitedAnglijanogometBenjamin ŠeškoRuben AmorimPremier ligaErik ten Hag

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    PU Murska Sobota

    Policisti mladoletniku zasegli skoraj 300 kosov petard

    Mladoletni kršitelj z območja občine Beltinci je z uporabo pirotehnike motil javni red in mir.
    5. 1. 2026 | 12:43
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (5. 1.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 5. 1. 2026 | 12:34
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    42-letnica gre zaradi Ukrajine čiste vesti za 19 let v ječo

    Ruska športnica Julija Lemeščenko se je z vsem srcem postavila na stran Ukrajine, v Moskvi so jo zaradi načrtovanja sabotaž obsodili na dolgo zaporno kazen.
    5. 1. 2026 | 12:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Začetek leta 2026

    Ko drugim zaledeni kri, je Dončić najboljši v ligi

    Košarkarji Los Angeles Lakers so v novo leto vstopili z dvema zmagama nad Memphisom. Po slabšem decembru je Luka Dončić znova v formi.
    Nejc Grilc 5. 1. 2026 | 11:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vremenske razmere

    Na Balkanu težave zaradi obilnega sneženja, zaradi padca drevesa umrla ženska

    Ponekod zaradi zimskih razmer in močnega vetra veljajo omejitve v prometu. Vremenske razmere vplivajo tudi na delovanje letališč.
    5. 1. 2026 | 11:23
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    42-letnica gre zaradi Ukrajine čiste vesti za 19 let v ječo

    Ruska športnica Julija Lemeščenko se je z vsem srcem postavila na stran Ukrajine, v Moskvi so jo zaradi načrtovanja sabotaž obsodili na dolgo zaporno kazen.
    5. 1. 2026 | 12:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Začetek leta 2026

    Ko drugim zaledeni kri, je Dončić najboljši v ligi

    Košarkarji Los Angeles Lakers so v novo leto vstopili z dvema zmagama nad Memphisom. Po slabšem decembru je Luka Dončić znova v formi.
    Nejc Grilc 5. 1. 2026 | 11:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vremenske razmere

    Na Balkanu težave zaradi obilnega sneženja, zaradi padca drevesa umrla ženska

    Ponekod zaradi zimskih razmer in močnega vetra veljajo omejitve v prometu. Vremenske razmere vplivajo tudi na delovanje letališč.
    5. 1. 2026 | 11:23
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo, Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo