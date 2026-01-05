Šeško ostaja brez trenerja, Ruben Amorim odhaja iz Uniteda

Angleški prvoligaš Manchester United je po obupni lanski sezoni in po nedeljskem remiju proti Leedsu odpustil portugalskega stratega Rubena Amorima.

Še v nedeljo je po tekmi, na kateri sta nastopila Benjamin Šeško in Jaka Bijol, Amorim sicer zatrjeval, da ne bo dal odpovedi in da bo delo opravljal, dokler ga ne bo nekdo nadomestil.

»V Anglijo sem prišel zato, da sem trener Manchester Uniteda. To je vsem jasno. Moja pogodba velja še 18 mesecev in nato se bo vodstvo odločilo, kako naprej,« je dodal. Očitno se je vodstvo odločilo predčasno, saj bo moral Amorim po 63 tekmah, ki jih je odvodil na klopi Uniteda, sedaj službo iskati drugje.

Amorim je ob prihodu na Old Trafford prevzel težko nalogo. Navijači Uniteda vse od odhoda Alexa Fergusona leta 2013 čakajo, da se bodo rdeči vragi vrnili na stara zmagovalna pota. V želji po ponovnem osvajanju lovorik so v 13 letih zamenjali kar sedem trenerjev, a tudi Amorim nalogi nikakor ni bil kos.

Že spočetka je kazalo slabo in ob koncu neuspešne lanske sezone se je navijačem opravičil za »grozljivko«. United je konec lige lani dočakal na 15. mestu, kar je najslabši rezultat odkar klub nastopa v premier ligi, za piko na i pa so igralci pod vodstvom Amorima podrli še neslavne rekorde – največ ligaških porazov in najmanj doseženih točk v zgodovini kluba. Navijači so na vodstvo kluba zato po koncu sezone jasno apelirali, naj Amorima odpustijo. V klubu so Portugalcu vseeno zaupali, kar se je sedaj izkazalo za slabo naložbo.

»Ruben je vlogo trenerja sprejel novembra 2024 in je ekipo popeljal do finala evropske lige v Bilbau v maju. United trenutno v premier ligi zaseda šesto mesto in zato se je vodstvo odločilo, da so potrebne spremembe. S tem bomo klubu zagotovili možnost za napredovanje. Rubenu se zahvaljujemo za trud in mu v prihodnosti želimo vse najboljše,« so ob odpustitvi kratko in jedrnato zapisali v klubu.

Manchester United bo prihodnjo tekmo proti Burnleyu odigral v sredo, ekipo bo začasno vodil nekdanji igralec Darren Fletcher.

Amorim se je v Anglijo iz Sportinga preselili pred 14 meseci. V 63 tekmah je na tekmo v povprečju dosegel zgolj 1,43 točke (25 zmag, 15 remijev in 23 porazov).