Amorim po vrnitvi Šeška: Ni dovolj zmaga, pomemben tudi način

Triler z osmimi goli (4:4) in brez zmagovalca na Old Traffordu je bil za Manchester United skoraj kot poraz. Trikrat so rdeči vragi zapravili prednost proti Bournemouthu, zadnjič v 84. minuti. Za vodstvo s 4:3 je imel prste vmes tudi povratnik po poškodbi (v igro je vstopil v 69. minuti) slovenski as Benjamin Šeško. Ni bil veliko aktiven, čeprav so po njegovem prihodu na igrišče rdeči vragi zabili dva gola ter spreobrnili zaostanek z 1:2. Njegovo podajo za strelca četrtega gola Matheusa Cunho je v »smrtno« asistenco spremenil eden od gostujočih branilcev.

Tudi osemminutni sodnikov podaljšek ni bil dovolj za četo portugalskega trenerja Rubena Amorima. ManUtd je zamudil priložnost, da bi na lestvici ujel četrtouvrščeni Chelsea. Amorim bo znova tarča kritik. Toda 40-letni Lizbončan je imel tudi sinoči ustrezen odgovor.

»Če že tako dolgo spremljaš klub, tako kot jaz spremljam premier league, ni dovolj le zmagovanje, temveč tudi način. Igra je zelo pomembna za navijače,« je bil prvi Portugalčev komentar, ki je ohranil samozavestno. »Vem, navijači so obupno zmag, pa tudi navdiha. Današnji dan je bil navdihujoč, a hkrati je občutek frustracije zaradi razpleta. Ustvarili smo si toliko priložnosti za zmago, zato bi morali osvojiti tri točke,« je bil prepričan Amorim in priznal, da jim manjka kakovosti pori branjenju.

Naslednjič pri Aston Villi

Manchester United bo naslednjo tekmo gostoval pri tretjeuvrščeni Aston Villi. Trepetal bo, saj gre v Birmingham močno oslabljen. Udarna srednja branilca Harry Maguire in Matthijs de Ligt sta še vedno poškodovana, Casemiro je suspendiran, na afriško prvenstvo so odšli Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Noussair Mazraoui. »To je zabavni del mojega posla,« je dodal Amorim in zaključil: »Poskušali bomo najti rešitev z igralci, ki jih imamo. Pripravljeni smo se spopasti.«