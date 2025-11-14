Rubialesa stric obmetaval z jajci

Na Luisa Rubialesa, nekdanjega predsednika španske nogometne zveze, je med predstavitvijo njegove knjige eden izmed udeležencev metal jajca. Z videa, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, je razvidno, da je Rubiales po obmetavanju stekel v občinstvo in se poskusil soočiti z napadalcem.

Rubiales je kot predsednik zveze odstopil leta septembra leta 2023, potem ko je med slavjem španske ženske nogometne reprezentance v finalu svetovnega prvenstva brez privolitve na ustnice poljubil igralko Jenni Hermoso. Špansko sodišče je februarja letos Rubialesa spoznalo krivega spolnega napada in mu naložilo deset tisoč evrov kazni ter mu ukazalo, naj se Hermosovi eno leto ne približa 200 metrov. Tožilci so za Rubialesa zahtevali eno leto zapora za spolni napad in 18 mesecev za domnevno prisilo. Špansko pritožbeno sodišče je njegovo pritožbo zavrnilo, a je Rubialesov odvetnik napovedal, da se bo pritožil na vrhovno sodišče.

Včeraj je imel 48-letni Španec predstavitev knjige z naslovom Ubiti Rubialesa, o kateri je povedal, da je za tiste, ki »želijo spoznati resničnost«. Po incidentu je nekdanji nogometaš povedal, da je bil napadalec njegov stric. »Ugotovil sem, da je bil moj stric po imenu Luis Ruben. Stric, ki je moj vrstnik,« je Rubiales povedal za portal Periodista Digital in dodal: »Vame je vrgel jajca, ker je nor, mislim, da za to ni nikakršnega opravičila.«

Špansko pritožbeno sodišče je Rubialsevo pritožbo zavrnilo, a je njegov odvetnik napovedal, da se bo pritožil na vrhovno sodišče. FOTO: Franck Fife/AFP

Po poročanju Guardiana je španska policija sporočila, da so posameznika aretirali, a ni potrdila družinske povezave. Rubiales je za Radio Marca povedal, da ni vedel, ali je napadalec oborožen. »Nisem vedel, kaj ima v rokah. Mislil sem, da ima morda pištolo ... Nisem razmišljal o sebi,« je dejal Rubiales.