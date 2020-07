Aluminij prva Rudarjeva žrtev?

Ljubljana

- Včeraj sta Celje in Domžale s po 2:1 premagala Bravo in CB24 Tabor, v današnji edini tekmi 31. kola 1. SNL pa bo Rudar poskušal doseči prvo prvenstveno zmago v sezoni. Jutri bosta še tekmi Triglav – Olimpija (17) in Maribor – Mura (20.15).Razlika v točkah (10:48) in položaju na lestvici (10.:4.) zadnjemu Rudarju ne daje nikakršnih možnosti proti Aluminiju, toda moštvo iz Kidričevega se je očitno že odreklo boju za uvrstitev v kvalifikacije za evropsko ligo. Sredi tedna se je razšel še z dolgoletnim članom. Najboljši kidriški podajalec bo kariero nadaljeval pri Celju.Rudar je v tej sezoni le še šest tekem oddaljen od negativnega rekorda. Ob dvajsetih porazih ima še deset neodločenih izidov. Enega rekorda pa mu ne more odvzeti nihče: na trenerskem stolčku je sedelo že pet trenerjev,in