Rui Pedro odhaja v Turčijo

Zdaj je tudi uradno: Rui Pedro se pol leta pred koncem pogodbe z NK Olimpijo seli v Hatayspor v Turčijo. Nogometaš, star 25 let, je zeleno-beli dres nosil od poletja 2022, za zmaje je na 65 nastopih zbral 18 zadetkov in osem asistenc, bil pa je med ključnimi aduti pri lanski dvojni domači kroni ter uvrstitvi v skupinski del konferenčne lige.

Ob slovesu je tako Portugalec povedal: »V Ljubljani sem od prvega dne dalje resnično užival na in ob igrišču. V Sloveniji sem se počutil prekrasno. Skupaj smo spisali lepo zgodbo, polno veselja in nepozabnih zmag! Hvala vsem! Soigralci, trenerji, navijači in vsi ostali zmaji ste mi pri tem bili v veliko oporo. To sem si lahko samo želel in zaradi tega bo Olimpija za vedno v mojem srcu. Hvala še enkrat za vse! Zeleno-beli, v prihodnje vam želim vse dobro!«