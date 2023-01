Rumena podmornica kraljevi ladji preprečila mirno plovbo

V sobotni uvodni tekmi 16. kola španske nogometne lige je Villarreal z 2:1 premagal madridski Real in mu zadal šele drugi poraz v sezoni. Na lestvici tako v vodstvu ostaja Barcelona, ki ima enako število točk (38), a bo svojo tekmo, derbi proti Atleticu Jana Oblaka, igrala v nedeljo. Za Villarreal je to prva domača zmaga proti madridski zasedbi po več kot sedmih letih. Junaka triumfa za rumeno podmornico sta bila Yeremy Pino in Gerard Moreno.

Po prvem polčasu brez zadetkov, a z nekaj priložnostmi na obeh straneh, so v nadaljevanju pritisnili domači in praktično v prvi nevarni akciji povedli, ko je Moreno lepo našel Pina. Sledilo je izenačenje gostov, potem ko je Real po ogledu posnetka dobil najstrožjo kazen zaradi igre z roko Juana Foytha, zanesljivi izvajalec je bil Karim Benzema.

A so do enajstmetrovke zaradi podobnega razloga, z roko je igral David Alaba, prišli tudi domači, Moreno pa je v 63. minuti postavil izid 2:1, ki je bil tudi končni. Real je ob koncu sicer pritisnil, a ostal brez še enega zadetka.Že v petek je Elche izgubil s Celto z 0:1, z enakim izidom je Valencia doma klonila proti Cadizu.