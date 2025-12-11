Rumenemu zidu se je pridružil ljubljenec navijačev

Borussia Dortmund proti norveškemu Bodø/Glimtu ni izkoristila priložnosti za skok na mesta, ki vodijo neposredno v osmino finala lige prvakov. Norveški klub je dvakrat izničil prednost Nemcev in gostovanje zapustil s točko.

Remi Nemcev je s tribun pospremil tudi dolgoletni član kluba in nekdanji kapetan rumeno-črnih Marco Reus. Napadalec je tekmo gledal na južni tribuni štadiona Westfalen, na kateri navijači tvorijo tako imenovani rumeni zid, skupaj s Kevinom Großkreutzem, nekdanjim igralcem Dortmunda.

Dortmund je pred začetkom tekme potrdil, da bo 36-letni nekdanji nemški reprezentant postal novi ambasador kluba. Reus je Porurje zapustil leta 2024 in se je pridružil klubu Los Angeles Galaxy, s katerim ima pogodbo do konca leta 2026. Za Dortmund je odigral 429 tekem, zabil 170 zadetkov in s klubom dvakrat dvignil pokal DFB.