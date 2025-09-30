Rummenigge se je obregnil ob idiote v Newcastlu

Minuli konec tedna si je londonski Arsenal z zadetkom v zadnjih minutah obračuna z Newcastlom priigral zmago in zaostanek za prvouvrščenim Liverpoolom stopil na dve točki. Rezultatski zasuk topničarjev je tako izničil zadetek visokoraslega nemškega napadalca Nicka Woltemadeja, ki se je »srakam« za 80 milijonov evrov pridružil pred koncem poletnega prestopnega roka.

Triindvajsetletni Nemec je na treh premierligaških nastopih dvakrat zadel v polno in si za svoj prvenec prislužil pohvalo Alana Shearerja, legendarnega napadalca Newcastla, ki je v premier ligi zadel rekordnih 260 golov. »Toda mislim, da je bila njegova celotna predstava dobra,« je komentiral nekdanji napadalec in nadaljeval: »Newcastlu je dal grožnjo, ki je na prvih treh tekmah niso imeli.«

A odškodnina, ki jo je klub s severa Anglije odštel Stuttgartu za Woltemadeja, je po mnenju člana uprave münchenskega Bayerna Karla-Heinza Rummeniggeja previsoka. »Tistim v Stuttgartu lahko samo čestitam, da so – in zdaj bom uporabil narekovaje – našli 'idiota', ki bo plačal toliko denarja,« je Rummenigge dejal za televizijsko postajo BR.

Rummenigge je povedal: »Ko se je pojavila zgodba z Woltemadejem in nato z zahtevo iz Stuttgarta, smo Uli, Herbert Hainer, Jan Dreesen in Max Eberl rekli: "Fantje, počasi prehajamo v razsežnosti, ki zame preprosto niso več sprejemljive."« Po poročanju Reutersa je bil za prestop napadalca na Bavarsko zainteresiran tudi Bayern, a se je iz bitke za njegov podpis umaknil zaradi previsoke cene.

Za konec je Rummenigge dodal, da ne bi smeli izpolniti vsake zahteve, »zlasti financerjev v Stuttgartu«. Na njegove izjave se je odzval tudi predsednik Stuttgarta Alexander Wehrle, ki je za nemški rumeni dnevnik Bild povedal, da so vedno »veseli čestitk iz Münchna«.