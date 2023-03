Rusi izključeni, to morajo biti tudi (Belo)rusi

Evropski poslanci so na Evropsko nogometno zvezo (Uefa), ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, naslovili zahtevo, naj Uefa uveljavi prepoved tako ruskih kot beloruskih nogometnih ekip. Predsednik Uefe Čeferin je zdaj evropskemu parlamentu obljubil pogovor na to temo. Uefa se je odzvala na zahteve poslancev EU in bo razpravljala o morebitni izključitvi moštev iz Belorusije, je Čeferin sporočil v pismu poslancem Evropskega parlamenta. »Uefa že dolgo namerava razpravljati o položaju v Belorusiji, to bo že na naslednjem zasedanju našega izvršnega odbora,« je zapisal Čeferin.

Naslednji IO Uefe bo 4. aprila v Lizboni. Dan pozneje sledi volilni kongres Uefe na Portugalskem, kjer bo Čeferin brez protikandidata ponovno izvoljen za tretji in obenem zadnji mandat na čelu krovne evropske zveze. »Radi bi vam zagotovili, da položaj v Belorusiji temeljito preučujemo z dejanskega in s pravnega vidika,« je dejal 55-letni Slovenec. Evropski poslanci so zaradi ruske vojne v Ukrajini pozvali k izključitvi ne le ekip iz Rusije, temveč tudi iz Belorusije.

»Uefa pozorno spremlja skrb vzbujajoče dogajanje, ki ste ga omenili v pozivu,« je v pismu zapisal Čeferin. »Odločitve, ki jih je treba sprejeti v zvezi s tem, pa so izključno v pristojnosti izvršnega odbora Uefe,« je dejal. V IO Uefe med drugimi sedi tudi Rus Aleksandr Djukov. Predsednik ruske nogometne zveze in vodja Gazproma je obdržal položaj, saj sta krovni nogometni organizaciji Fifa in Uefa suspendirali le ruske ekipe. Ruska in beloruska zveza sta prav tako članici Uefe in Fife.

Tudi organizacija Beloruska športna solidarnostna fundacija (BSSF), ki dela za zatirane športnike v Belorusiji, je Fifo in Uefo večkrat neuspešno zaprosila za suspendiranje domače zveze. »Belorusija je agresor tako kot Rusija v vojni proti Ukrajini, to je povsem očitno,« je julija lani dejal član upravnega odbora BSSF Aleksander Opejkin.