Rusiji so odprli prva vrata, tekmovala bo na svetovnem prvenstvu

Rusija se vrača v svetovni nogomet. Po štirih letih in pol izključitve zaradi vojne v Ukrajini bo Rusija konec meseca nastopila na prvem uradnem tekmovanju Mednarodne nogometne zveze – svetovnem prvenstvu za nogometaše do 15 let v Bakuju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Aces (Association of Capitals and Cities of Sport) je prav Baku v letu 2026 izbral za športno prestolnico sveta. Kaj vse je tam možno, dokazuje tudi letošnje SP za mlade nogometaše. Sodobnega nogometnega kompleksa Hovšan zaenkrat ne zaznajo niti navigacijske naprave, saj so v Azerbajdžanu 20 km vzhodno od središča prestolnice zgradili kompleks z desetimi igrišči z umetno travo. Dogodek pa je več kot le svetovni mladinski turnir in bi lahko imel tudi precejšnje športno-politične posledice. Rusija bo namreč po več kot štirih letih in pol od začetka vojne proti Ukrajini in po več poskusih prav v Bakuju znova nastopila na svetovnem nogometnem prizorišču.

Fifa in Uefa sta že leta 2023 poskušali ponovno dovoliti nastope ruski reprezentanci do 17 let. Zaradi množičnih protestov in groženj drugih držav z bojkotom pa načrt ni uspel. V Bakuju bo zdaj Rusija vendarle znova nastopila. Svetovna nogometna zveza je na turnir povabila vseh 211 držav članic, povabilu pa se jih je odzvalo 189, med njimi tudi Rusija. Na turnirju pričakujejo tudi predsednika Fife Giannija Infantina, ki velja za zagovornika vrnitve Rusije, s tovrstnimi dogodki pa pridno nabira glasove za predsedniške volitve prihodnje leto. Na velikanskem turnirju bodo odigrali skoraj 1000 tekem. Rusija bo svoj povratek doživela v soboto ob 12.30 po srednjeevropskem poletnem času, ko se bo v predtekmovalni pomerila s Sudanom. Nato jo čakajo še Afganistan, Džibuti, Sierra Leone in Turčija. V izločilnih bojih se bo lahko pomerila tudi z drugimi reprezentancami.

Direktor Fife Arsene Wenger je eden od zagovornikov neizključevanja v nogometu. FOTO: Amanda Perobelli Reuters

Odziv Ukrajincev: Agresorski državi se ne sme popuščati

Po navedbah Fife na dogodku ne bodo predvajali državnih himn. Ruska zastava pa bo vidna. Kot so sporočili iz Bakuja, bo svetovna nogometna zveza izobesila zastave vseh 189 sodelujočih držav. V prihodnjih dneh bi lahko prišlo tudi do drugih politično občutljivih obračunov. Na turnirju sodelujeta tako Izrael kot Palestina, ki bi se lahko srečala v izločilnih bojih. Enako velja za Španijo in Gibraltar.

»Sanje so, da bi bili vsi z vsega sveta zbrani na enem mestu,« je dejal direktor Fife Arsene Wenger, ki v nogometu vidi združevalni element med mladimi. »Mednarodna športna skupnost mora ohraniti enotnost in dosledno stališče ter agresorski državi ne sme popuščati,« pa je odziv ukrajinskega ministra za šport Matvija Bidnija. Ta trdi, da gre za »neposreden poskus, da bi Rusom ponudili platformo, na kateri lahko predstavljajo državne simbole in širijo rusko propagando«.

Ukrajina ni edina država, ki bo manjkala na turnirju. Udeležbo je odpovedalo 22 držav, 18 iz Evrope, med njimi tudi Slovenija. Odpovedi niso nujno povezane s konfliktom v Ukrajini, ob športnih razlogih pa se pojavljajo tudi športno-politična ugibanja o razmerah v svetovnem nogometu.

Še o turnirju. Tam je 189 držav razdeljenih v 32 skupin. Na igrišču bodo veljala tudi spremenjena pravila. Igrali bodo na precej manjšem igrišču, velikem 68 krat 47 metrov, in sicer v formatu osem proti osem. Polčas bo trajal 20 minut. Manjše igrišče pa bo omogočalo, da bo finalni del gostila dvorana Crystal Hall, kjer je leta 2012 potekalo tekmovanje za pesem Evrovizije. Baku pa bo tudi po tem prvenstvo stremel k nazivu prestolnice športa. Azerbajdžan bo namreč skupaj z Uzbekistanom že prihodnje leto gostil svetovno prvenstvo za nogometaše do 20 let.