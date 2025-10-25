Rušilni Celjani so najbolj želeni plen v Evropi in Sloveniji

V nadaljevanju preberite:

Po rutinsko izpeljani dublinski nalogi in še enem strelskem šovu strelca obeh golov Franka Kovačevića za drugo zmago (2:0) v konferenčni ligi, s katero so na lestvici tretji med moštvi s stoodstotnim izkupičkom, je glavno vprašanje, kdo sploh lahko ustavi celjsko »lokomotivo« s strojevodjo Albertom Riero? Atenski AEK in Shamrock Rovers sta bila za Celje v Evropi prešibka, na domači fronti tudi še ni junaka. Največji tekmeci upajo, da bi lahko v 13. kolu 1. SNL presenetili Sobočani, ki bodo v jutrišnji zadnji tekmi gostili Celjane.

Sobočani se nadejajo, da so se Celjani »izpraznili« na Irskem, toda to so le pobožne želje. Celjski rezervisti, ki so lahko tudi najbolj udarni igralci, so za črno-bele za razred ali dva boljši. Gostitelji bi si doslej po trudu sicer zaslužili točko, dve, tri več, toda vedno jim je nekaj zmanjkalo. Ta nekaj je kakovost igre in posameznikov. Največja žrtev je z naskokom najbolj prepoznaven igralec, a tudi dolžnik, Dario Vizinger. Eden najboljši strelcev v ligi je dosegel le dva gola, celo enega manj od povratnika Luke Bobičanca. Oba druži, da sta bila prvaka s Celjem.