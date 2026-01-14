Ruski orel udaril po Realu: Odpustili so ga zaradi razvajenih otrok

V ponedeljek je vse nogometne privržence in predvsem navijače madridskega Reala presenetila novica, da je Xabi Alonso sporazumno zapustil položaj trenerja galaktikov. Kraljevi klub je nato kot začasnega trenerja imenoval Alvara Arbeloo, ki je do tedaj vodil Realovo B ekipo.

Potem ko se je prah že malce polegel, se je na družbenih omrežjih oglasil upokojeni sloviti borec v mešanih borilnih veščinah Habib Nurmagomedov, strasten podpornik Reala od leta 1998. »Mislim, da je Xabi Alonso eden od treh najboljših trenerjev na svetu. Če ta ekipa z njim ni delovala dobro, moramo zamenjati igralce in ne trenerja. Prepričan sem, da se noben trener ne more spopasti s to zasedbo v Real Madridu. Znebiti se moramo muhastih igralcev,« je zapisal ruski »orel«.

Nurmagomedov je sicer velik oboževalec nogometa in je v intervjujih večkrat dejal, da je nogomet njegov najljubši šport, postati nogometaš pa je bila njegova otroška želja. V kritiki španskega kluba je izpostavil tudi pomembnost trenerja: »Če pridete v telovadnico ali na igrišče, ni pomembno, ali so borci ali nogometaši, šef je glavni trener. Če pa imate v svoji ekipi takšno "avro", da vsi ne izpolnjujejo vaših zahtev, potem zagotovo niste na pravi poti.«

»Ne obstaja kaj takega kot zvestoba. Pred letom dni so ga prosili, zdaj pa so ga odpustili zaradi razvajenih otrok. Xabi, ti si najboljši,« je bil odločen v svoji podpori baskovskemu trenerju, ki je vodenje kluba prevzel junija lani.