    Nogomet

    Ruski orel udaril po Realu: Odpustili so ga zaradi razvajenih otrok

    Nekdanji borec v mešanih borilnih veščinah Habib Nurmagomedov je bil v spletnih objavah kritičen na račun vodstva Reala, potem ko je Xabi Alonso zapustil klub.
    Habib Nurmagomedov je kraljeval v mešanih borilnih veščinah. FOTO: Said Tsarnayev/Reuters
    Galerija
    Habib Nurmagomedov je kraljeval v mešanih borilnih veščinah. FOTO: Said Tsarnayev/Reuters
    Tim Erman
    14. 1. 2026 | 09:06
    14. 1. 2026 | 09:09
    2:09
    A+A-

    V ponedeljek je vse nogometne privržence in predvsem navijače madridskega Reala presenetila novica, da je Xabi Alonso sporazumno zapustil položaj trenerja galaktikov. Kraljevi klub je nato kot začasnega trenerja imenoval Alvara Arbeloo, ki je do tedaj vodil Realovo B ekipo.

    Potem ko se je prah že malce polegel, se je na družbenih omrežjih oglasil upokojeni sloviti borec v mešanih borilnih veščinah Habib Nurmagomedov, strasten podpornik Reala od leta 1998. »Mislim, da je Xabi Alonso eden od treh najboljših trenerjev na svetu. Če ta ekipa z njim ni delovala dobro, moramo zamenjati igralce in ne trenerja. Prepričan sem, da se noben trener ne more spopasti s to zasedbo v Real Madridu. Znebiti se moramo muhastih igralcev,« je zapisal ruski »orel«.

    Nurmagomedov je sicer velik oboževalec nogometa in je v intervjujih večkrat dejal, da je nogomet njegov najljubši šport, postati nogometaš pa je bila njegova otroška želja. V kritiki španskega kluba je izpostavil tudi pomembnost trenerja: »Če pridete v telovadnico ali na igrišče, ni pomembno, ali so borci ali nogometaši, šef je glavni trener. Če pa imate v svoji ekipi takšno "avro", da vsi ne izpolnjujejo vaših zahtev, potem zagotovo niste na pravi poti.«

    »Ne obstaja kaj takega kot zvestoba. Pred letom dni so ga prosili, zdaj pa so ga odpustili zaradi razvajenih otrok. Xabi, ti si najboljši,« je bil odločen v svoji podpori baskovskemu trenerju, ki je vodenje kluba prevzel junija lani.

    Sorodni članki

    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Razigranega LeBrona Jamesa niso ustavili, Dončić se je zabaval

    Los Angeles Lakers so po treh zaporednih porazih visoko slavili v domači areni, v kateri so premagali Atlanta Hawks s 141:116. Blestel je LeBron James.
    14. 1. 2026 | 07:26
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Športne stave

    Igral bos, prodajal vrečke z vodo, danes meri na finale

    Večer prinaša spektakel v polfinalu afriškega prvenstva. Pod lupo tudi nigerijski napadalec Victor Osimhen.
    Jernej Suhadolnik 14. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester United

    Nekdanji kapetan sprejel nalogo, postal bo Šeškov trener

    Manchester United ima novega trenerja, do konca sezone ga bo vodil nekdanji kapetan in dolgoletni član rdečih vragov Michael Carrick.
    Nejc Grilc 13. 1. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Trenerska žrtev

    Xabi Alonso ni več trener Real Madrida

    Španski nogometni velikan se je razšel s trenerjem po zgolj pol leta sodelovanja. Zamenjal ga bo bivši igralec Reala Alvaro Arbeloa.
    Rok Tamše 12. 1. 2026 | 18:55
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nepričakovano

    PSG končal pokalno pot: Parižani klenili proti 22 metrov oddaljenim rivalom

    Po eni uri igre in neuspešnih napadih ekipe PSG so v igro vstopili še aduti Nuno Mendes, Ousmane Dembele in Desiree Doue, a brez uspeha.
    13. 1. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Rusija menda sestrelila letalo F-16

    V ZDA izdelanega lovca so domnevno zadeli s sistemom S-300.
    12. 1. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Evropsko sodišče za človekove pravice

    Repovž: Slovensko sodstvo ščiti politike

    Slovenija mora Mladini plačati dobrih 15.000 evrov, ker je morala ta plačati odškodnino poslancu SDS Branku Grimsu, je razsodilo EČSP.
    Mirt Bezlaj 13. 1. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Zmago Jelinčič Plemeniti trka na vrata parlamenta

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    13. 1. 2026 | 09:39
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Cortina d'Ampezzo

    Umrl na mrazu med varovanjem objekta prihajajočih olimpijskih iger

    Izmena 55-letnega varnostnika, ki je umrl, je trajala 12 ur, tudi pri - 16 stopinjah Celzija.
    11. 1. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več

    Komentarji

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Clintonova nočeta pričati o iztirjencu Jeffreyju Epsteinu

    Vplivna demokratska politika, bivši predsednik Bill Clinton in njegova soproga Hillary trdita, da je poziv na zaslišanje pravno neveljaven.
    14. 1. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Astronavtka

    Sunita Williams: Največja težava je bila, kako povedati družini o zapletih

    Astronavtka slovenskega rodu o zadnjem poletu v vesolje, o trmi in radovednosti ter kranjski klobasi.
    Saša Senica 14. 1. 2026 | 09:53
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Svet

    Kitajska kljub ameriškim carinam z rekordnim trgovinskim presežkom

    Presežek je presegel tisoč milijard evrov. Po napovedih Trumpovih carin se je Kitajska preusmerila k poslovanju v Jugovzhodni Aziji, Afriki in Latinski Ameriki.
    14. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Implozija podpore Prerodu Vladimirja Prebiliča

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    Janez Tomažič 14. 1. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Dr. Danica Purg

    Žebelj lahko izriješ, a luknja ostane. In to so najtežje stvari

    Je prva Slovenka, ki je bila sprejeta v elitni krog Thinkers50 Hall of Fame. V intervjuju pove, da je veliko ciljev že dosegla, a en ji je ostal.
    Mateja Rosa 14. 1. 2026 | 09:20
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Svet

    Kitajska kljub ameriškim carinam z rekordnim trgovinskim presežkom

    Presežek je presegel tisoč milijard evrov. Po napovedih Trumpovih carin se je Kitajska preusmerila k poslovanju v Jugovzhodni Aziji, Afriki in Latinski Ameriki.
    14. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Implozija podpore Prerodu Vladimirja Prebiliča

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    Janez Tomažič 14. 1. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Dr. Danica Purg

    Žebelj lahko izriješ, a luknja ostane. In to so najtežje stvari

    Je prva Slovenka, ki je bila sprejeta v elitni krog Thinkers50 Hall of Fame. V intervjuju pove, da je veliko ciljev že dosegla, a en ji je ostal.
    Mateja Rosa 14. 1. 2026 | 09:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več

