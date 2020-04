Rusov preložitev eura 2020 ne skrbi, stroškovni okvir organizacije bo enak

Rusko mesto Sankt Peterburg je eno dvanajstih, ki bo gostilo tekme naslednjega evropskega prvenstva v nogometu. Uefa je euro 2020 nedavno pričakovano preložila na naslednje leto, turnir bo (o)živel med 11. junijem in 11. julijem 2021. Rusi so kljub novemu izzivu že zatrdili, da ne načrtujejo dodatnih stroškov z organizacijo in s štadionom (na fotografiji), na katerem domuje Zenit, med drugim pa je gostil tudi mundial 2018.



Peterburg bo predvidoma gostil tri tekme skupinskega dela EP in en četrtfinalni dvoboj. Preostali gostitelji eura so London, München, Baku, Rim, Bukarešta, Dublin, København, Bilbao, Glasgow, Budimpešta in Amsterdam.