S pivom in hrenovko v roki so mundialske tekme bolj zanimive

Najbolj številčno svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki je, kot je bilo pričakovati, Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) prineslo več rekordnih številk. Skupaj 72 tekem skupinskega dela si je na stadionih na primer ogledalo skupno 4.644.549 gledalcev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Turnir je tako že pred začetkom izločilnih bojev podrl rekord obiskanosti SP leta 1994 v ZDA, ki je privabilo okoli 3,6 milijona gledalcev. S povprečno obiskanostjo 64.508 gledalcev na tekmo pa tokratno prvenstvo še ni doseglo ravni turnirja leta 1994.

Po podatkih Fife je rekord postavilo tudi 215 golov, doseženih v prvem delu turnirja (72 tekem), to povprečno znaša približno tri na tekmo. Za primerjavo, na celotnem SP leta 2022 je bilo doseženih 172 golov. A je bilo tedaj v Katarju, tako kot na vseh turnirjih od leta 1998, odigranih le skupno 64 tekem.

Kot je sporočila Fifa, je v skupinskem delu igralo 999 igralcev. Zvezdnik kanadske reprezentance in član Bayerna iz Münchna Alphonso Davies je na prvi tekmi izločilnih bojev proti Južni Afriki (1:0) postal 1000. igralec, ki je nastopil na tem SP.

Ker je bilo treba nahraniti tudi množice navijačev na stadionih, je Fifa zabeležila tudi 2,8 milijona prodanih enot piva in skoraj milijon plastenk vode. Poleg tega je bilo kupljenih 300.000 vročih hrenovk.