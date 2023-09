S podkastom VAR v nogometno zakulisje

Reprezentančna uspeha proti Severni Irski in San Marinu sta za nami, pred nami pa pestro dogajanje na domačih in evropskih nogometnih zelenicah. Trenutek je pravi za prvo epizodo podkasta VAR, s katero vas Delova športna redakcija z gosti iz nogometnega sveta popelje v zakulisje dogajanja v najbolj pomembni postranski stvari na svetu. V prvi epizodi so na tnalu uspešni nastopi izbrancev Matjaža Keka.

Nogomet v Sloveniji doživlja razcvet, navijači so se vrnili na tribune in čeprav situacija (še) ni idealna, tako dobra vsekakor že lep čas ni bila. Olimpijo čaka prva evropska jesen v konferenčni ligi, Celje je z Albertom Riero sestavilo zasedbo, ki jasno cilja na naslov prvaka, tudi v Mariboru pa se od šampionske krone kljub slabšemu začetku sezone ne mislijo kar tako posloviti.

Pika na i klubskega dogajanja je seveda slovenska reprezentanca, ki po šestih tekmah ostaja povsem v igri za preboj na prvo veliko tekmovanje po letu 2010. O slovenski reprezentanci je tekla beseda prve epizode podkasta VAR, v kateri sva s poročevalcem s tekem Slovenije Jernejem Suhadolnikom analizirala opravljeno delo proti Severni Irski in San Marinu.

Podkast VAR.

Vsak ponedeljek nova analiza

Najtežje naloge za Slovenijo še prihajajo, nujnih šest točk pa je na slovenskem računu in to je v tem trenutku najpomembneje. »Selektor Kek se je zavestno oprl na napadalni potencial, takšnih adutov v napadu, kot sta Benjamin Šeško in Andraž Šporar, Slovenija že vsaj od Južne Afrike 2010 ni imela,« poudarja Suhadolnik. V podkastu vas čaka tudi podrobnejša analiza dogajanja na zelenici in ob njej, od Kekovega zavestnega obrata k napadalni igri do pričakovanj o tem, kakšno Slovenijo bomo spremljali proti Finski v Stožicah in Severni Irski v Belfastu.

Nove epizode podkasta VAR vas bodo na Delovi spletni strani in v aplikacijah za poslušanje avdio vsebin čakale vsak ponedeljek zvečer. V njih bomo analizirali dogajanje minulega vikenda in se ozrli proti tednu na nogometnih zelenicah, ki prihaja, od lige prvakov do domačih derbijev. Gostje v Delovem studiu bodo člani športne redakcije, občasno pa tudi uveljavljena imena iz nogometnega sveta.