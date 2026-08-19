S potapljajoče se barke Infantina skočil še en pomemben zaveznik

Pritisk na predsednika Mednarodne nogometne zveze Fifa Giannija Infantina se stopnjuje. Eden od podpredsednikov Fife, Madžar Sandor Csanyi, mu je odrekel podporo in sporočil, da ne verjame več v njegovo sposobnost uspešnega vodenja svetovnega nogometa.

Csanyi, ki je tudi član sveta Fife in predsednik Madžarske nogometne zveze, je svoje pomisleke predstavil v pismu Infantinu, ki ga je pridobila francoska tiskovna agencija AFP. »Izgubili ste zaupanje, ki sem ga nekoč gojil do vas,« je zapisal madžarski milijarder, poslovnež in bančnik. Dodal je, da je omajano tudi njegovo prepričanje, da je Infantino sposoben »še naprej uspešno in učinkovito voditi Fifo v skladu s skupnimi vrednotami, ki so nekoč predstavljale temelj našega sodelovanja«.

Odpustitev je bila kaplja čez rob

Csanyi je izpostavil vrsto spornih odločitev vodstva Fife, predvsem dogajanje okoli svetovnega prvenstva in načrte za prenos dela organizacije ter trženja Fifinih tekmovanj na zunanje izvajalce oziroma zasebne vlagatelje. Kot prelomni trenutek pa je navedel nepričakovano prekinitev pogodbe z operativnim direktorjem Fife Kevinom Lamourjem.

Sandor Csanyi na Ljubljanskem gradu. FOTO: Črt Piksi

Francoz se je prejšnji mesec razšel z vodilnimi funkcionarji organizacije in javno ostro kritiziral Infantinovo zamisel o vključevanju zasebnega kapitala v svetovna prvenstva. Kritike prihajajo tudi iz Evropske nogometne zveze. Podpredsednica Uefe Laura McAllister je v torek opozorila, da Lamourjeva odpustitev pošilja »izjemno skrb zbujajoče sporočilo vsem nam, ki si prizadevamo za spremembe«.

Csanyijev odmik je za Infantina še posebej neprijeten, ker kritike tokrat ne prihajajo od zunanjih nasprotnikov Fife, temveč iz njenega najožjega kroga sodelavcev. Madžar je eden od podpredsednikov organizacije in član sveta Fife, najvišjega organa odločanja med kongresi.