Predstavitvena informacija  |   Nogomet

S pravilno gol napovedjo so si razdelili 60 tisoč evrov

Uporabniki pretekli teden odlično izkoristili sistem Gol napoved.
Vprašanje je, če bi bil izid med Leedsom in Cityjem drugačen, če bi Jaka Bijol v igro vstopil hitreje. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
Galerija
Vprašanje je, če bi bil izid med Leedsom in Cityjem drugačen, če bi Jaka Bijol v igro vstopil hitreje. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
L. Š.
2. 3. 2026 | 15:02
2. 3. 2026 | 15:42
3:42
Pretekli teden je svet stav ponovno postregel z visokimi dobitki športnih poznavalcev. Prav vsi trije najbolj dobičkonosni listki so bili odigrani v sistemu Gol napoved, kjer uporabniki napovedo, koliko zadetkov bo dosegla posamezna ekipa.

Ker se v primeru, da ni pravilne Gol napovedi za vseh pet tekem, nagrade pri sistemu Gol napoved prenašajo, je tokrat nagradni sklad znašal kar 58 tisoč evrov.

Stavite na svojega favorita v nogometu. Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca, ki ponuja športne stave.

Najprej so uporabniki pravilno odigrali gol napoved tekme med Mariborom in Radomljami. Napovedi, da bosta obe ekipi zadeli enkrat ali dvakrat, so se izkazale za pravilne, tekma se je namreč končala z rezultatom 2:2. Prav tako so uporabniki pravilno predvideli gol napoved tekme prve hrvaške lige med Varaždinom in Hajduk Splitom, kjer sta se ekipi prav tako razšli z remijem, obe ekpi sta zadeli enkrat. Kot tretjo tekmo v sklopu sistema Gol napoved so E-stave ponudile dvoboj med ekipo Leeds United, za katero je Jaka Bijol nastopil šele v 87. minuti, in Manchester Cityjem. Uporabniki so v tem primeru pravilno napovedali, da bodo varovanci Pepa Guardiole vsaj enkrat zatresli mrežo Leedsa, tekma se je končala z 1:0.

Na listkih je sledil nemški der klassiker – Borussia Dortmund je gostila Bayern Munchen. Stavni igralci so na podlagi trenutne napadalne forme Bayerna pravilno sklepali, da bodo bavarci zadeli vsaj trikrat. Borussia je deset minut pred koncem sicer izenačila na 2:2, nato pa je končni rezultat 2:3 v 87. minuti postavil Joshua Kimmich in prednost prvouvrščenega Bayerna povečal na enajst točk.

Končni rezultat nemškega derbija je v končnici tekmi postavil Joshua Kimmich. FOTO: Ina Fassbender/Afp
Končni rezultat nemškega derbija je v končnici tekmi postavil Joshua Kimmich. FOTO: Ina Fassbender/Afp

Kot zadnja se je na napovednih listkih pojavila tekma francoske prve lige med Monacom in Angersom, ki jo je Monaco dobil z 2:0, s čimer je četa Sebastiena Pocognolia svoj niz neporaženosti v ligi podaljšala na šest tekem, obenem pa so Monačani z zadetkoma razveselili tri stavničarje.

Prvi uporabnik je na Gol napoved vložil 311,4 evra in prejel bruto znesek 20.599,57 evra. Drugi uporabnik je na listek vložil 51,84 evra in prejel bruto znesek 20.448,43 evra. Tretji uporabnik pa je na listek vložil zgolj 2,88 evra in ob zelo natančnih napovedih prejel bruto znesek 20.070,20 evra.

Visok dobiček ob stavi na prvo indijsko in tretjo tajsko ligo

Čeprav se ni znašel med tremi najbolj donosnimi, je vredno omeniti stavni listek drznega uporabnika, ki je stavil na sedem nogometnih tekem, od tega na šest različnih lig – na rusko premier ligo, indijsko superligo, madžarsko prvo ligo, portugalsko prvo ligo, tajsko premier ligo in tajska tretjo ligo. Presenetljiv je tudi tip stave, saj je uporabnik stavil, da bo na vseh tekmah že v prvem polčasu padel vsaj en gol. Nenavadna stava se mu je splačala, saj je ob vplačilu 90,91 evra prejel bruto znesek 1.688,20 evra.

