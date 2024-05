S sodbo španskega sodišča zadovoljna tudi Uefa

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) in Evropska nogometna zveza (Uefa) sta »zlorabili svoj monopolni položaj« in »preprečili svobodno konkurenco z nasprotovanjem oblikovanju evropske nogometne superlige«, se glasi sodba španskega sodišča za gospodarsko pravo v Madridu..

Sodba, ki je ponovila prejšnjo sodbo sodišča Evropske unije, je dvema vodstvenima organoma nogometa naložila, da »ustavita svoje protikonkurenčno vedenje«, s katerim so uvedli »neupravičene in nesorazmerne omejitve« svobodne konkurence na trgu, je sodišče navedlo o zadevi, ko se je odzvalo na tožbo predstavnikov podjetja European Superleague Company SL, organizatorjev zdaj že bolj ali manj propadlega projekte superlige. Sodba sicer ni pravnomočna in se lahko nanjo pritožijo v Madridu.

Največja španska kluba Real Madrid in Barcelona močno podpirata projekt polzaprtega nogometnega klubskega tekmovanja po zgledu severnoameriških lig, ki se mu je večina drugih velikih evropskih klubov po velikem nasprotovanju evropske nogometne javnosti že odrekla. Sodišče EU je decembra odločilo, da pravila krovnih zvez Uefe in Fife, ki od organizatorjev novih tekmovanj zahtevajo njuno predhodno odobritev, niso skladna s pravom unije.

S tem je razsodilo proti doslej veljavnemu monopolu, ki ga imata obe krovni nogometni organizaciji pri oblikovanju tekmovanj, in pritrdilo, da je konkurenčno tekmovanje povsem možno. Po drugi strani pa se sodišče EU ni jasno opredelilo o samem oblikovanju nogometne superlige.

Uefa je v odzivu izpostavila predvsem zadovoljstvo s tem, da je sodišče potrdilo veljavnost sistema avtorizacije za nova tekmovanja in da današnja sodba v ničemer ne vpliva na zdajšnja Uefina pravila, sprejeta junija 2022.»Nadalje, sodišče ni dalo zelene luči za nove projekte, kot je superliga, niti tega ni zahtevalo,« so dodali pri Uefi in zapisali, da je sodišče tudi poudarilo, da je projekt superlige že dolgo opuščen ter da sodba 'tretjim strankam' ne daje pravice za oblikovanje tekmovanj brez dovoljenja.

Pri krovni evropski zvezi so zaključili, da bodo sodbo temeljito preučili, preden se bodo odločili, ali je nov korak v tem pravnem boju sploh potreben. Dvanajst klubov, na čelu »odpadnikov« sta bila velikana Barcelona in Real Madrid, je leta 2021 napovedalo začetek lastnega zasebnega tekmovanja. To tekmovanje bi imelo velikanski komercialni potencial, a bi obenem predstavljalo konkurenco zdajšnji najvišji kakovostni ravni evropskega nogometa, ligi prvakov, ki poteka pod streho Uefe.