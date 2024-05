S spremembami lige prvakov pridobivajo vsi, tudi neuvrščeni

V nadaljevanju preberite:

Del zapuščine Aleksandra Čeferina, ko se bo leta 2027 poslovil z mesta prvega moža Uefe, bo tudi prenovljen format lige prvakov, evropske in konferenčne lige, ki bo zaživel v sezoni 2024/25 in ga bomo spremljali vsaj naslednja tri leta. Poslavlja se skupinski del, nadomestil ga bo ligaški sistem tekmovanja, več tekem pa prinaša bolj zajetno finančno pogačo. Uefa bo v prihodnji sezoni s klubi delila 900 milijonov evrov več kot letos, skupno kar 4,4 milijarde. Pri krovni evropski organizaciji so prepričani, da bodo z novim sistemom pridobili vsi, tudi klubi, ki bodo ostali pred pragom evropskih tekmovanj.

Liga prvakov s skupinskim delom, kot smo jo poznali v zadnjih 20 letih, je preteklost. Ko bo jeseni s televizijskih zaslonov znova zadonela slovita himna elitnega evropskega nogometnega tekmovanja, nas bo pričakal povsem drugačen, ligaški format prvega dela tekmovanja, ki prinaša marsikaj zanimivega. Namesto dosedanjih 32 se bo v glavni del lige prvakov uvrstilo 36 moštev, ki bodo glede na Uefin koeficient klubov razdeljena v štiri kakovostne bobne. Vsako moštvo bo v ligaškem delu odigralo 8 tekem, iz vsakega bobna bo dobilo dva tekmeca, z enim se bodo merili doma, z drugim v gosteh.

Kakšno finančno pogačo si bodo razdelili klubi in po kakšnem ključu? Kaj nov format pomeni za manjše lige, tudi za slovensko?