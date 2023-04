S Tarasom največja ukrajinska ikona

V nadaljevanju preberite:

Še sedem tednov je do finala nogometne lige prvakov, ta bo 10. junija na olimpijskem štadionu Atatürk v Istanbulu. Kdo bo igral v velikem sklepnem obračunu, še ni znano, vemo pa, kdo so tisti, ki so v preteklosti krojili bogato zgodovino elitnega klubskega tekmovanja na stari celini. Eden od teh je tudi Andrej (Andrij) Ševčenko. Ob Olegu Blohinu je zagotovo najboljši ukrajinski nogometaš v zgodovini, ob pesniku Tarasu Ševčenku ga imajo v domovini tudi za največjo ikono Ukrajine. Ševčenko je z Milanom osvojil ligo prvakov v sezoni 2002/03, z lombardijskim klubom in Chelseajem je bil v finalnem dejanju tudi po enkrat poražen. S 175 goli drugi najboljši strelec Milana v zgodovini kluba je krono slavil po streljanju enajstmetrovk proti Juventusu v Manchestru, prav sam je iz najstrožje kazni zadel kot zadnji za veliko veselje rdeče-črnih.