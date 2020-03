FOTO:Sadio Mane v Real Madrid? Ne bo šlo tako lahko

Liverpool

77

golov in 43 podaj je na 161 tekmah za Liverpool zbral Sadio Mane.

Sadio Mane je eden najbolj atraktivnih napadalcev v Evropi. FOTO: Reuters

Werner na poti v Anglijo?

Zinedine Zidane želi Real Madrid vrniti na pota sstare slave. FOTO: Reuters

Rekord drži Neymar

Trener Jürgen Klopp ne skriva navdušenja nad Senegalcem. FOTO: Reuters

Hislop: Reala se ne zavrne

- Se poleti obeta eden največjih prestopov v nogometu? Real Madrid naj bi bil za Liverpoolovega napadalcapripravljen odšteti vrtoglavih 160 milijonov evrov. A tudi to verjetno ne bi prepričalo rdečih, da bi se odrekli senegalskemu stroju za gole. Morda bi se prej za nižjo odškodnino»Liverpool ne bo niti pomislil o prodaji Maneja«, se je na novico odzval nekdanji član rdečih, z njim pa se je strinjal tudi svobodni novinar, ki velja za človeka z najbolj zanesljivimi informacijami z Anfield Roada. Če bi do transferja vendarle prišlo, pa bi daljšo potegnil evropski in skorajšnji angleški prvak, dodaja slednji.»Če že, bi bilo za Liverpool bolje, če bi prodal Salaha in ne Maneja, razmišlja Hutchinson. »‘Mo‘ zabija gole, tega mu ne gre oporekati, ampak včasih dela neverjetne začetniške napake, sploh pri sprejemu in posesti žoge, da se človek vpraša, ali sploh trenira pod. Za Maneja ne bi nikdar vzel 160 milijonov, za Salaha pač.«Mane je bil v tej sezoni do prekinitve sicer manj učinkovit, dosegel je 16 golov in 8 podaj v premier league, Egipčan štiri gole več in enako število asistenc, kar pomeni, da je še v tretji sezoni zapored dosegel mejo 20 zadetkov. ​Po mnenju strokovnjaka ESPNbi Liverpool moral sprejeti 160 milijonov, če bi Real res ponudil toliko.A to bi se lahko zgodilo samo, če Špancem ne bi uspelo na Santiago Bernabeu zvabiti prve tarče, francoskega zvezdnikaiz PSG, dodaja. V tem primeru bi Liverpool utegnil pripeljatiiz Leipziga, če ne celo samega Mbappeja, ki ga Klopp občuduje.»Igralec ima dolgoročno pogodbo (do leta 2023; op. p.), pri 27 prihaja v najboljša leta za nogometaša, Liverpool bi bil nor, če bi sprejel omenjeno ceno, zahtevati bi moral rekordno,« je zapisal Pearce, ki ne verjame, da bo do prestopa prišlo. »Real se je v preteklosti res zanimal za Maneja, ampak v zadnjem času ni bilo stikov. To so samo špekulacije. Presenečen bi bil, če bi sploh hotel oditi, na Anfieldu je ljubljenec navijačev in igra v verjetno najboljšem moštvu na svetu, ki bo po 30 letih postalo angleški prvak. Tako ali drugače.«Na drugi strani je Real vse bolj neučakan. Nikakor ne najde pravega naslednikaima pogosto težave s poškodbo in mu ne uspe vzpostaviti avtoritete.je močna konkurencav napadu, a Mane ima prednost, ker lahko igra na vseh treh položajih in bi dobro zamenjal, ki je daleč od stare forme in bi utegnil zapustiti špansko prestolnico. Na izhodnih vratih sta vsaj šein, toda odškodnina za vso trojico verjetno ne bi dosegla Manejeve, ki je leta 2016 prišel iz Southamptona v Liverpool za 37 milijonov evrov.Vsak igralec ima svojo ceno in če bi Real šel proti rekordu, ki ga drži PSG z(222 milijonov), bi se verjetno sline pocedile tudi Liverpoolovemu športnemu direktorju, ki velja za enega najboljših v svoji branži. S takšnim denarjem bi lahko naredil veliko. Ima torej sladke skrbi, ali naj obdrži Maneja in okrepi ekipo okrog njega, ali proda Maneja in Kloppu pripelje zvezdnika podobnega formata.Toda zadnje vesti iz Madrida potrjujejo, da je dogovor precej daleč. Predsednikse je po poročanju španskih medijev odločil postaviti limit pri 150 milijonih evrih, licitiranje pa bi začel pri 120 milijonih. Izučile naj bi ga izkušnje s, ki mu je cena strmo naraščala, dokler ga ni Realu speljal Manchester United.Maneju, ki je na 161 tekmah za Liverpool zbral 77 golov in 34 podaj, bi morda prijala menjava okolja zaradi dejstva, da bo na Anfieldu dokončal poslanstvo, osvojil tako ligo prvakov kot premier league. Legendarni West Hamov vratarne dvomi o tem, kaj bi moral Mane storiti: »Real Madrid je največji magnet za vsakega nogometaša, tudi če to ni Real izpred dveh ali treh sezon, je še vedno Real. Če osvojiš ligo prvakov in premier league in prihajaš v pozna 20. leta, se takšnega klica enostavno ne zavrne.«Iz Liverpool sta v Real svojčas prestopila tudiin...