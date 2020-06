Safet Hadžić je najboljši trener za Olimpijo

Ljubljana

Trenerska kariera Dejana Grabića gre korak za korakom navzgor. FOTO: Jure Eržen/Delo

Roku Baturini ni bil kos niti Kamerunec Magny Bagnack. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Igralci, ki dajo gol, so najpomembnejši

Od zagrebškega Dinama posojeni napadaelc Roko Baturina je bil znova osrednja osebnost na igrišču. Še dva dni 19-letni Dalmatinec je letos zabil že osem golov. Tudi za Dejana Grabića je napadalec neprecenljive vrednosti. »gralci, ki zabijejo gol, so najpomembnejši. Roka odlikuje značaj. Če bi bilo možno, bi najarje videl, da zadržimo vse igralce, tudi tiste, ki jim poteče pogodba,« je pohvalil mladega Splitčana in druge svoje junake zgodovinskega mestnega derbija.

- Ni bilo prvič, da je Olimpija na domačem igrišču izgubila tekmo s tako visokim izidom, kot jo je v mestnem derbiju v 28. kolu proti Bravu. Toda 0:5 je le drugi najvišji poraz zeleno-belih v zgodovini 1. SNL. Leta 2005, ko je bila že na poti razpada, je bilo boljše Celje. V tej sezoni je sicer Olimpija trikrat oremagala Bravo (2:0, 3:1, 2:1).Šovtime v režiji šišenskih rumenih in kolaps zeleno-belih je pošteno stresel slovenske nogometne navdušence. Je bil Bravo tako imeniten ali Olimpija tako uboga?»Po moji oceni ima Olimpija ima najboljšo moštvo v ligi,« je bil tudi po učni uri prepričan zmagovalec, trener Brava, ki je izrekel za predsednika Olimpijebogokletne besede.»Če se jutri vrne Safet Hadžić, bo to dobro za Olimpijo,« je le še podžgal iz dneva v dan večjo vojsko kritikov prvega moža Olimpije, ki naj bi danes razkril, kdo bo poskušal postaviti na noge opotekajočo in razbito Olimpijo. Morda bo po neprespani noči 82-letni Mandarić iz slabega sna potegnil še kakšno presenečenje.Bravo ni več presenečenje. Je simpatična, drzna in odlično vodena zasedba, ki ima rep in glavo ter v Grabiću učitelja, ki se tudi sam uči in nabira izkušnje za morebitni prestop na višjo raven. V svojih ocenah po senzaciji v Stožicah je bil 39-letni Dolenjec zelo iskriv in tudi pošten.»Takšne tekme ne pričakuješ in se zgodijo redko. Srečen sem, ker sem dobil potrdilo, da smo na dobri poti. Bravo je bil odličen, igralci pa tudi. Olimpija? Srečo imamo, da vselej pobiramo tekmece, s katerimi se meri Celje. Vidimo, kako se lotevajo tekmecev. Zdaj nas čaka Mura in videli smo veliko. Olimpija pa si upa igrati pod pritiskom, mi pa smo jo visoko pritisnili, kot jo je Celje. Toda Olimpija je še prva in dovolj je le psihološki klik in vse se obrne.«Bravo je uprizoril še ne videnih prvih 45 minut v slovenski ligi. Prvega na lestvici je tako zasenčil, kot da bi bil nasprotnik zadnji.»Od igralcev Olimpije in Mariboru se naši razlikujejo po tem, da imajo priložnost odraščanja. Igrajo z manj pritiska in si lahko privoščijo napake,« je o enemu od pomembnih delov v razvoju mladih nogometašev povedal Grabić, ki si je že izbral srčno darilo za bržkone doslej največjo zmago.»Posvečam jo družini, ženi Aljani. Imela sva obletnico, tako da bo današnje kosilo pri Aljančiču (družinska gostilna pri Bizjaku, od koder prihaja nekdanji soigralec in nogometaš Olimpije, Maribora, Domžal, ... Janez Aljančič, op. p.) zelo prijetno,« si je dal duška trener, ki je opozoril."Naš cilj je obstanek. Matematično si ga ne še nismo zagotovili."