FOTO:Safet Hadžić se je ustrašil izenačenja

Ljubljana

Stefan Savić je bil nerešljiva uganka za mladega Žana Trontlja (desno). FOTO: Jure Eržen/Delo

Vročo kri Jucieja Lupete je v zaključku »hladi« tudi sodnik Matej Jug. FOTO: Jure Eržen/Delo



Ni Kronavetra ni golov

Mariborčan Jasmin Meššanović je razočarak, mladi Kranjčan Žan Rogelj je izkušenega Bošnjaka ukrotil. FOTO: Tadej Regent/Delo

2000

gledalcev je v Spodnji Šiški spremljalo privlačen mestni derbi med Bravom in Olimpijo



Aluminij zbral več točk za izenačenje dosežka

Najboljši celjski strelec Dario Vizinger se je proti Sobočanom odlikoval s podajo za strelca Ivana Božića. FOTO: Jure Eržen/Delo

Strelci: 0:1 – Vukušić (75), 0:2 – Lupeta (Boakye, 78), 1:2 – Mensah (Nukić, 83); streli: 8:13; na vrata: 5:7; posest žoge v %: 47:53; koti: 2:7; prekrški: 12:7; menjave: Kurtović-Ihbeisheh (69, 5,5), Žinko-Mensah (81, 6,5); Cekici-Lupeta (21, 6,5), Menalo-Kregar (90, –); rumeni kartoni: Ihbeisheh (71), Trontelj (90); Samardžić (19), Maksimenko (79), Lupeta (90).

Maribor : Triglav 0:2 (0:2)

Štadion Ljudski vrt, gledalcev 2500, sodnik Asmir Sagrković (Vrhnika).



Strelca: 0:1 – Petric (28), 0:2 – Brkić (Tijanić, 38).



Maribor: Pirić, Milec, Mitrović, Peričić, Viler, Dervišević, Cretu (od 46. Kotnik), Požeg Vancaš (od 90. Kramarič), Hotić, Mešanović (od 46. Tavares), Zahović.



Triglav: Arko, Rogelj, Milanović, Arh-Česen, Mlakar (od 90. Vuković), Mertelj, Brkić (od 77. Aliaga), Kryeziu, Tijanić, Janković, Petric.



Streli: 27:14; na vrata: 9:8; posest žoge v %: 55:45; koti: 19:2; prekrški: 5:7.

CB24 Tabor : Aluminij 1:1 (1:0)

Štadion Rajko Štolfa, gledalcev 400, sodnik Bojan Mertik (Odranci).



Strelca: 1:0 – M. Babić (44), 1:1 – Leko (Petrović, 57); CB24 Tabor: Rener, Ristić, Nemanič, Zebić, Salkić, Mihaljević (od 81. S. Babić), Krivičić, Sever (od 80. Milošev), M. Babić, Bongongui, Sikimić.



Aluminij: Kovačić, Pantalon, Martinović, Vrbanec, Kontek (od 70. Čermak), Petrovič, Jakšić, Amuzie, Klepač, Leko, Živković.



Streli: 7:13; na vrata: 4:7; posest žoge v %: 50:50; koti: 1:6; prekrški: 18:14.

Celje : Mura 1:0 (1:0)

Arena Z'dežele, gledalcev 1050, sodnik Nejc Kajtazović (Kr).



Strelec: 1:0 – Božić (Vizinger, 31).



Celje: Rozman, Travner, Ćalušić, Zaletel, Stojinović, Plantak, Benedičič, Lotrič (od 90. Štusej), Kerin (od 63. Koritnik), Božić, Vizinger.



Mura: Obradović, Pucko, Karamarko, Maruško, Kous, Kouter, Šporn, Horvat (od 58. Karničnik), Šušnjara (od 68. Žižek), Bubnjar (od 61. Cipot), Maroša.



Streli: 9:11; na vrata: 3:4; posest žoge v %: 39:61; koti: 5:3; prekrški: 20:17.

Domžale : Rudar 2:1 (1:0)

Šp. park, gledalcev 300, sodnik Slavko Vinčić (Maribor).



Strelci: 1:0 – Vuk (45), 2:0 – Klemenčič (Vuk, 76), 2:1 – Ejup (Krefl, 78).



Domžale: Mulalić, Klemenčič, Lazarević (od 77. Podlogar), Ibričić, Mujan, Vujadinović, Kait (od 88. Da Silva), Fink, Karič, Jakupović (od 90. Čorluka), Vuk.



Rudar: Radan, Kašnik (od 66. Ejup), Petrovič (od 74. Kuzmanović), Črnčić, Radić, Anđelković, Filipović, Krefl, Ćosić, Pušaver, Kobiljar (od 84. Kadrić).



Streli: 10:7; na vrata: 8:3; posest žoge v %: 49:51; koti: 7:8; prekrški: 18:9.



Vrstni red strelcev: 16 – Vukušić, 12 – Sikimić, Vizinger, 9 – Majcen, Kronaveter, Maroša; podajalci: 7 – Hotić, 6 – Mujan, Kronaveter, Lotrič.

- Maribor si je privoščil hud spodrsljaj, Olimpija ne, zato si je pred zadnjim letošnjim dejanjem 1. SNL, 20. kolom, ki bo že v sredo in četrtek, zagotovila naslov »jesenskega« prvaka. Vprašanje je le, s kolikšno razliko. Po trdo priborjeni zmagi v mestnem derbiju z 2:1 je povečala svojo prednost pred vijoličnimi na pet točk.»Težko, zelo težko smo prišli do zmage. Mestni derbiji so pač nepredvidljivi. Nalogo so nam otežile številne zapravljene priložnosti. Na koncu smo lahko srečni, da Bravo ni izenačil izida na 2:2,« je trener Olimpijepriznal, da mu je odleglo.V Spodnji Šiški je dišalo po drugem presenečenju konca tedna. Domači Bravo je bil sicer daleč od Olimpijinih vrat ali zmage, čeprav jev prvem polčasupreprečil veselje, toda za zeleno-bele so bile mere vrat z metrov – 7,32 širine in 2,44 višine – spremenjene v decimetre. Neverjetno je, kako so na težavnem igrišču zapravljali priložnosti.Najboljšemu strelcu ligeje domači vratarv prvem polčasu ubranil tudi enajstmetrovko. Po odbitku je imel Dalmatinec še popravni izpit, a ga ni opravil kot prvi strelec lige. Strelske spodrsljaje je nadaljeval tudi v prvem delu drugega polčasa, v katerem je dobil družbo osmoljenca, ki je pri strelu zadel obe vratnici, in. Vukušić se je vendarle oddolžil v 75. minuti. A kako je padel gol! Savić je izgubil dvoboj iz oči v oči z Vekićem, odbito žogo je z glavo udaril še Menalo, a je bil Vekić spet uspešnejši, v tretjem poskusu pa je Vukušić le zabil žogo pod prečko s 6 m.Šiškarji so v tem delu igre dihali na škrge, bili so obkoljeni in stisnjeni v kot. Jucie Lupeta, ki je zaradi poškodbe že po dobre četrt ure zamenjal, je izkoristil še opotekajoče Šiškarje in po podajiz drugim golom razblinil dvome o zmagovalcu. Gol Ibrahima Mensaha v 83. minuti za 1:2 je bil le za strah »gostov« in nič več.Domači trenerje menil, da si je Bravo zaslužil več. »Posebej v prvem polčasu smo bili nevarni in imeli več obetavnih akcij. A to je bila tekma, ki je v prihodnosti napovedala več točk proti boljšim,« je izpostavil pozitivno plat dvoboja.je dobro. Za trenutek je proti koncu tekme proti Triglavu ostal brez sape in izgubil zavest, po hitrem odzivu soigralcev in zdravniške službe je bil najboljši igralec prejšnje sezone v 1. SNL že boljšega počutja in po prespani noči čil in zdrav.Toda z bolečim mačkom v glavi so se v nedeljo prebudili vijolični privrženci. Triglav je pripravil prvovrstno senzacijo, že drugo v tej sezoni v Ljudskem vrtu. Julijskemu podvigu z 2:1 je dodal še prepričljivejšega na zadnji novembrski dan z 2:0.»Začeli smo s priložnostjo, zlahka prihajali do drugih in mislili, da se bomo sprehodili do zmage. A ni bilo tako,« je mariborski trener, ki se tudi v naslednjih dnevih ne bo mogel izogniti kritikam in pogromu dobršnega dela navijačev, opisal začetek vijoličnega poloma. V njem sta imela glavno besedo posojeni igralec Olimpijein 20-letni vratar. Ta je preživel obstreljevanje Mariborčanov, ki so bili brez najboljšega strelcaprecej jalovi: proti vratom so sicer sprožili kar 27 strelov, neposredno na vrata pa devet.Brkić je pri prvem kranjskem golusprožil strel z razdalje,ga je odbil v vratnico. Pri odbiti žogi je bil prvi Petric. Za 2:0 je Brkić s sedežev dvignil tudi domače navijače. S 25 m je mojstrsko zadel levi zgornji kot Pirićevih vrat.Aluminij je bil bliže zmagi v Sežani, vendar se je najprej moral izogniti porazu, potem ko so gostitelji s prekrasnim prostim strelomprvi zadeli. Mura v Celju ni zasukala zaostanka, izgubila je, s čimer je izgubila tudi stik z najboljšimi in vrhom lestvice. Še pred tremi koli je bil zanjo na dosegu tudi vrh lestvice.Po bleščeči zmagi proti Olimpiji v Fazaneriji je zaostajala le za dve točki, nato v naslednjih treh tekmah osvojila le točko in zdaj zaostaja za 10. Za nameček ji za vrat diha Celje. Dvoboj je odločil spretni hrvaški dvojec, strelecin podajalec. Tako se je razpletala bitka za 3. mesto, ki je naposled, tako kot lansko leto, pripadla Kidričanom. Vendar z očitno razliko: letos je Aluminij po 19 tekmah osvojil 5 točk več in z boljšo razliko v golih (letos +11, lani +7). Tudi na vrhu zeva razlika. Olimpija je prva s tremi točkami manj od Maribora (42:45), pri čemer je za vijoličnimi zaostajala kar za devet točk (36:45).