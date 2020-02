Safet in njegove mevže ujezile Milana Mandarića

Ljubljana

Tudi Endri Čekiči je bil proti Triglavu z glavo in nogami na drugem planetu. FOTO Jože Suhadolnik/Delo

- Na poti v ZDA k družini se je predsednik NK Olimpijaustavil tudi v Londonu, kjer si je ogledal prvenstveno tekmo med Olimpijo in Triglavom. Po njej ni mogel skriti razočaranja in je v Slovenijo poslal jasno sporočilo trenerjuter nogometašem.»Še bolj kot poraz me je globoko prizadelo pomanjkanje vsake želje za zmago, igra brez energije in motiva. Moštvo je z igro občasno bolj spominjalo na brezglavo množico kot na šampionsko moštvo,« je bil kratek in zelo oster predsednik Mandarić, ki bo prihodnjih deset dni preživel v San Franciscu. V Kaliforniji ima ustanovitelj enega od največjih podjetij za visoko tehnologijo Sanmina (svoj delež je sicer že prodal), ki ima 46.000 zaposlenih in je imel v letu 2018 kar 6,55 milijarde evrov prihodkov, stalno prebivališče.Olimpija je v 22. kolu 1. SNL proti Triglavu uprizorila eno od najbolj klavrnih predstav v zadnjem letu, če ne celo najslabšo. Od prvega do zadnjega so povsem odpovedali vsi igralci. Tri dni prej je Olimpija v velikem derbiju v Ljudskem vrtu precej zanesljivo iztržila nedoločen izid 1:1. Zamujanje ene same plače prav gotovo ni razlog za polomijo, po kateri je v vrhu SNL res velika gneča.Olimpija bo v soboto v 23. kolu gostovala v Velenju pri zadnjem Rudarju.